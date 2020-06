Cruce dialéctico en el último asalto antes de la pelea entre McGregor y Mayweather

El último encuentro entre McGregor y Mayweather ha estado marcado, de nuevo, por los insultos y la tensión. Cada uno fue presentado como si fuera un combate, en el caso de McGregor, llegó al ring a buen ritmo y se marcó su famoso baile.

Por otro lado, Mayweather llegó después de McGregor, con paso decidido y con el calor del público que le animaba.

Durante el enfrentamiento ambos intercambiaron insultos y burlas, haciendo que la tensión subiera. McGregor llama a Mayweather 'calvo' y le dice que cuadriplicaría su patrimonio solo en medio combate contra él.

Mayweather prefiere decirle que no le va a tocar hasta el día 26 de agosto que es cuando se citarán en Las Vegas.