España logra un oro histórico en la prueba de 4x100 del Europeo sub 23

El equipo español formado por Paula Sevilla, Ane Petrirena, Lara Gómez y Cristina Lara ha logrado una histórica medalla de oro en relevos 4x100 durante la jornada de clausura de los Europeos sub-23 de Bydgoszcz (Polonia).

El cuarteto español, que había batido la plusmarca nacional de la categoría ya en semifinales con 44.42, se impuso en la final con un nuevo récord: 43.96.

La medalla de plata fue para Francia con 44.06 y la de bronce para Suiza con 44.07. El atletismo español jamás había logrado una medalla internacional en los relevos femeninos 4x100, mientras que los hombres consiguieron un bronce en este mismo torneo hace cuatro años con Eduard Viles, Adriá Burriel, Bruno Hortelano y Eusebio Cáceres.

