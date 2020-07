Yvonne Cerpa, la joven promesa del motociclismo que corre con chicos: "Quiero competir contra gente que tenga nivel"

Yvonne Cerpa es sin duda una de las promesas del motociclismo español. La joven piloto de doce años compite con 30 chicos en el campeonato de Moto 4.

Ella asegura que para mejorar necesita un nivel que no encuentra en el campeonato femenino: "No hay nivel. Yo quiero competir contra gente que tenga nivel para mejorar. No por ser una chica creo que se me tenga que decir que no es para mí ese deporte o que voy a ir más lenta".

Yvonne se recupera de una caída que sufrió recientemente en el circuito de Montmeló. "Me encontré a los chicos que frenaron muy temprano y a uno de ellos me lo 'comí' por detrás", reconoce la piloto, cuya pasión es el mundo de las motos desde bien pequeña.

"Lo primero que hice fue estrellarme contra un arbusto. Me enseñaron a dar gas pero no a frenar", bromea Yvonne Cerpa.

