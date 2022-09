Verstappen le roba la pole a Leclerc por 21 milésimas en su circuito, Sainz es 3º y Alonso saldrá 13º

Ni el mejor Ferrari ha podido con Max Verstappen, el holandés se ha llevado la pole en el GP de su país tras 'quitársela' a Leclerc, que se ha quedado solo a 21 milésimas del tiempo de Max. Sainz completó el podio en un mal día de Alpine.

Ya en los Libres 3 volvió a destacar Ferrari, esta vez el coche de Leclerc, que consiguió el mejor tiempo, seguido muy de cerca del Mercedes de Russell, solo a 66 milésimas del monegasco. Verstappen dio un salto de calidad respecto al viernes pero siguió sin poder superar a Charles. Alonso, otra vez, el primero del resto, 7º.

Los Ferrari demostraron estar cerca del Red Bull de Verstappen e incluso más rápido que el neerlandés en Q2. Los tiempos fueron más apretados que nunca, con 7-8 coches en apenas dos décimas puso en jaque a algunos 'grandes' que tuvieron que sacar grandes vueltas en un circuito corto y con mucho tráfico.

Mal día para Alpine, ambos coches KO en Q2

Alpine sufrió en un recorrido que no se adapta a sus prestaciones y ambos coches cayeron en Q2, Ocon 12º y Alonso 13º, el asturiano se vio perjudicado por un Red Bull en su ultima vuelta y no pudo pasar el corte, otra vez fuera por un problema que no tiene que ver con la rapidez o no del asturiano. Ojo que el bicampeón saldrá justo detrás de su compañero, se vienen curvas.

Max buscará este domingo en su GP dar un golpe casi definitivo al Mundial de pilotos, tendrá detrás a su máximo rival, el monegasco Leclerc, que intentará pasarle en la salida e intentar recortarle algún punto para seguir dando vidilla al Mundial.