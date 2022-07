Verstappen, frustrado tras su 10º puesto en la clasificación: "Perdí potencia en el coche"

Mal sábado para Red Bull en el circuito de Hungaroring. Los errores que esperaba Carlos Sainz en la escudería rival llegaron en una difícil jornada para Max Verstappen y 'Checo' Pérez.

El neerlandés solo pudo ser 10º en la clasificación del Gran Premio de Hungría, muy lejos del 2º y 3º que marcaron los Ferrari del Sainz y Charles Leclerc. A pesar de contar con una amplia renta, Verstappen afronta la carrera de este domingo con "frustración".

"Es frustrante salir décimo mañana, después de una calificación que hasta ese momento había ido tan bien, porque parecíamos competitivos y teníamos un buen ritmo", aseguró el actual campeón del mundo.

"No sé qué pasó, pero no tenía potencia en el coche"

El líder del mundial achacó a la pérdida de potencia sufrida por su Red Bull en la Q3 el mal resultado de la clasificación. "No sé exactamente qué pasó. Salí de 'boxes' y no tenía potencia en el coche; y no pudimos arreglarlo. Intentamos todo lo que pudimos mientras estábamos en la pista. Hablaré con el equipo y espero que todo se pueda solucionar", explicó sobre su sorprendente 10ª posición en la parrilla de salida.

A sus 24 años, Verstappen aspira a lograr su segundo título mundial y cuenta con una holgada renta de 63 puntos sobre Leclerc y de 89 con Sainz. Su intención sobre el asfalto de Hungaroring, en estos momentos, es mantener esa ventaja lo más amplia posible.

"Aunque tenemos una ligera ventaja en el Mundial, siempre quieres salir desde delante. Aquí es difícil adelantar y avanzar posiciones entre el tráfico, así que tendremos que tener paciencia. Pero creo que mañana va a ser una carrera interesante; de eso estoy seguro”, concluyó.

'Checo', fuera de la Q3

Si Verstappen tuvo problemas en la Q3, 'Checo' Pérez ni siquiera llegó. El mexicano sufrió problemas en la Q2 y saldrá desde la 11ª posición. Un error de los comisarios con los límites de pista penalizó en demasía al segundo piloto de Red Bull, que después vio arruinado su segundo intento al cruzarse con Magnussen.

"Tuve que usar un segundo juego de neumáticos en la Q2, porque mi primera vuelta fue anulada por traspasar los límites de la pista. No fue así y después nos devolvieron el tiempo de esa vuelta; pero eso ya tuvo un impacto en nuestra sesión", alegó Pérez.

"No tengo buenas sensaciones en el coche"

“Cuando volví a rodar otra vez Magnussen se me cruzó en la segunda curva y perdí unas décimas. Tuve que entrar muy abierto en esa curva y ya no me pude recuperar el resto de la vuelta", indicó sobre su segundo intento de marcar tiempo.

Tras todos estos problemas, 'Checo' no es optimista y asegura no tener "buenas sensaciones" de cara a la carrera, aunque espera que la situación mejore y la actuación de ambos coches de la escudería Red Bull puedan estar al nivel mostrados durante el resto del campeonato.

"En estos momentos no tengo buena sensaciones en el coche, pero mañana las cosas deberían ir mejor", concluyó el mexicano.