Toni Bou logra su 35º título mundial de trial: "Uno nunca se cansa de ganar"

A sus 37 años, Toni Bou ha conseguido su Mundial número 35 de trial y ha reconocido a Antena 3 Deportesque todavía tiene ganas de seguir ganando. "Uno nunca se cansa de ganar, ganar no aburre a nadie", cuenta entre risas.

El rey del trial lleva 10 años consecutivos sin que nadie le arrebaté su trono y tiene claro que de momento quiere seguir compitiendo. "La clave es que el día a día no me cuesta, sigo teniendo ganas y mientras tenga esas ganas seguiré compitiendo", reconoce.

"Mientras me lo pase bien voy a estar aquí"

"¿Hasta cuándo? Veremos. Mientras me lo pase bien, voy a estar aquí, aunque no gane, mientras me divierta y disfrute seguiré compitiendo", así habla el piloto catalán sobre su retirada en el mundo del trial.

Encima de la moto no hay quien le pare y Bou tiene claro su secreto: "Intentamos siempre estar al 100% y aunque sea imposible en cada competición intentamos llegar lo mejor posible. Y, sobre todo llegar confiados porque la confianza en todo lo que hago es una parte muy importante", afirma.

¿Cuál ha sido su peor momento?

A pesar de estar muchos años en la élite, no todo el camino ha sido bonito: "Cuando me rompí las vértebras fueron momentos complicados, te planteas si vas a volver a competir, si vas a poder estar en al 100% . Son momentos complicados pero hay que sacar las cosas positivas de todo", reconoce.

¿Cuáles son sus planes de futuro?

Aunque todavía no tiene pensando retirarse, quiere seguirse vinculado al deporte de su vida: "No sé que haré pero seguro que estaré en las pistas entrenando a los niños o con un proyecto dentro del trial".

