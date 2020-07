Sebastian Vettel cuenta toda la verdad sobre su divorcio con Ferrari: "No hubo ninguna oferta"

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha reconocido su sorpresa por la salida de Ferrari para finales de este año, en declaraciones previas al inicio de la temporada en Austria, la cual estuvo detenida por la pandemia del coronavirus.

Según explicó Vettel, la decisión de no renovar su contrato -tomada por el jefe del equipo, Mattia Binotto,- lo cogió completamente por sorpresa. "Fue una sorpresa para mi cuando recibí la llamada de Mattia y me dijo que no había sitio para mí en el equipo", dijo el germano, tetracampeón del mundo de F1.

"No hubo una discusión, no hubo ninguna oferta sobre la mesa", ha recalcado Vettel en la rueda de prensa oficial al Gran Premio de Austria, donde aún correrá con los colores de Ferrari. En mayo, cuando se anunció el fin del contrato, tanto Ferrari como Vettel hablaron de una decisión consensuada.

No obstante, Vettel contradijo ahora esta versión con sus palabras desde la localidad alemana de Spielberg. El piloto alemán, que cumple 33 años este viernes, deja abierto su futuro de cada a 2021.

A la espera de una oportunidad

"Nunca entramos en negociaciones, nunca hubo ninguna oferta encima de la mesa y, por tanto, no hubo ningún roce", dijo. Sobre su futuro señaló: "Por ahora no estoy teniendo conversaciones, realmente. Estoy deseando tenerlas, obviamente, porque quiero asegurarme de tomar la mejor decisión para mí y para mi futuro". "Si llega la oportunidad adecuada, entonces creo que estará bastante claro. Si no es el caso, probablemente tendré que mirar en otro lugar", precisó sobre su continuidad en la F1.