Quim Fenoy, campeón de Francia de sidecar: "No tenía ninguna experiencia como piloto"

Las carreras de sidecars no son muy conocidas en el mundo del motor. Y es que las carreras se reducen a Francia, Inglaterra y Holanda. Quim Fenoy ha logrado convertirse en el primer español en ganar el Campeonato Nacional Francés de Sidecar.

Al pensar en un sidecar puede venir a la mente un tranquilo paseo por una carretera idílica, pero nada más lejos de la realidad. Los competidores de las carreras de sidecar van a más de 250 kilómetros hora y se la juegan, tanto él como su compañero, en cada curva.

"El pasajero va a 5 centímetros del suelo", explica Quim Fenoy.

Sobre la plataforma corrió cinco años, hasta que pasó a llevar el manillar del sidecar.

"No tenía ninguna experiencia como piloto, no sé cómo explicarlo. ¿Raro? La cuestión es que se me ha dado bien", reconoce el piloto catalán.

Se le ha dado tan bien que Quim Fenoy ha ganado esta temporada el campeonato francés de la especialidad. Y lo ha hecho sin casi presupuesto, una gesta teniendo en cuenta que un sidecár puede llegar a costar 35.000 euros.

"Se emplea un chasis monocasco de aluminio aeronáutico", asegura Fenoy.

Con este tipo de sidecars se llegan a alcanzar los 260 kilómetros por hora. Quim ha tenido que pilotar en Francia con uno prestado. Su pasajero es francés. Con quien debe estar coordinado a la perfección.

"Hace de contrapeso y que la rueda de tracción tenga más agarre, hace patinar el sidecar para que entre en la curva", cuenta Quim Fenoy.

Problema para el piloto, que pierda a su compañero en el camino. En ese caso, el riesgo de volcar con el sidecar es muy elevado, como explica Quim Fenoy.

Solo con una exhibición anual en Aragón, en Motorland, las carreras se reducen a Francia, Inglaterra y Holanda. Y Quim compite sin ayudas.