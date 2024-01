Presentación del equipo Gresini: así es la Ducati de Marc Márquez

Riccione, una localidad de la costa adriática, ha sido el lugar elegido para la presentación del equipo Gresini y de la nueva Ducati de Marc Márquez. El piloto de Cervera, seis veces campeón de MotoGP, comienza una nueva era en su carrera tras 11 temporadas en Honda y con el objetivo de volver a pelear por las victorias, paso previo a soñar con luchar por el Mundial de la máxima categoría del motociclismo.

Junto a su hermano Alex, Marc Márquez posó con su nuevo mono y su nueva arma: la Ducati Desmosedici GP23.

"Cuando tomé la decisión estaba totalmente convencido. Obviamente venir al Gresini, con mi hermano, ha hecho el cambio más fácil. Me siento muy cómodo, estos días que hemos pasado con el equipo han sido buenos", explicó Marc Márquez.

Un Márquez que volvió a recordar que pelear a día de hoy por el título es una quimera.

"Unas cosas son las expectativas y otra cosa la realidad. Mi trabajo es intentar olvidarme de ellas y tengo que mantenerme calmado, lo que no significa que no vaya ir rápido. Pero no puedo pretender ganar desde el principio. No he podido ganar en los últimos años, y ahora tampoco va a ser fácil, sobre todo con Bagnaia y Martín, que llevan mucho", reconoció el ocho veces campeón del mundo.

El piloto de Cervera realizó un análisis algo más detallado de su nueva moto y recordó las buenas sensaciones que tuvo en Chese la primera vez que se subió a una Ducati.

"En Valencia me sentí cómodo, el tiempo salió por eso. Cuando empecé a empujar el crono salió, pero estoy más curioso por probarla en Sepang o Qatar, porque en Cheste suelo ir rápido", explicó Marc Márquez.

"En Valencia piloté muy fino, pero tampoco sé cuál será mi estilo de pilotaje con Ducati, necesito adaptarme. Tengo curiosidad de probar la moto en circuitos en los que tengo problemas", afirmó el campeón español.

El de Cervera dejó claro que la conducción de la Ducati y la Honda es diferente, aunque prometió que buscará los limites de su nueva moto siendo fiel a su estilo de pilotaje.-

"Es una manera diferente de afrontar la vuelta, porque la manera de acercarse a las curvas es distintas, pero la salida de los vértices era muy buena. Voy a intentar encontrar el límite, es mi manera de pilotar. Los pilotos de Ducati también se cayeron mucho, pero si puedes ir un poco más rápido, hay que intentarlo", indicó Marc.