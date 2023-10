La preocupante radio de Fernando Alonso en Lusail: "El asiento se está quemando"

Fernando Alonso, que este domingo acabó sexto el Gran Premio de Catar, aseguró en el circuito de Lusail que se va "contento" porque el Aston Martin fue mejor de lo esperado. Eso sí, reconoce a EFE cierto "sabor agridulce" porque su salida de pista le impidió acabar "por lo menos en el top 5".

"Estoy contento con el fin de semana, porque después de acabar novenos en Monza (Italia), no sumar puntos en Singapur y ser novenos en Japón, pensábamos que Catar iba a ser un circuito difícil para nosotros y que no íbamos a puntuar demasiado. Pero el coche fue mas competitivo de lo esperado, a la par de Ferrari y muy cerquita de Mercedes", señaló el bicampeón asturiano en zona mixta.

"¿Podemos hacer algo en la parada en boxes? Tírame agua o algo así"

"Así que los puntos son importantes para el Mundial de Constructores", quiso reseñar el piloto de 42 años que va cuarto en el Mundial, por detrás de los dominantes Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez, y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

"Pero luego, en la carrera en sí, viéndome tercero en la primera vuelta y con posibilidades de acabar por lo menos en el 'top 5', luego me supo mal cuando me salí de la pista, dañé, creo, un poco el fondo del coche; ya no podía seguir a Leclerc y eso comprometió mi carrera. Así que me queda ese sabor agridulce, por la salida de pista", analizó el asturiano en Catar.

De las carreras más duras

¿Su carrera más dura en dos décadas? "De las que yo he corrido, esta ha sido, sin duda, una de las carreras más duras; por las condiciones de mucho calor y por la humedad que había hoy, mucho mayor que en los anteriores días. No había nada de viento; y en nuestro caso, en la parte derecha del asiento hay un tubo o algo que notaba que me quemaba, en la parte derecha de la espalda y el brazo".

Así lo hizo saber por radio: "Sí, el asiento se está quemando, amigo. ¿Podemos hacer algo en la parada en boxes? Tírame agua o algo así", ha reportado irónicamente Fernando Alonso a Chris Cronin, su ingeniero de pista en el equipo de Silverstone, en la vuelta 26 del Gran Premio de Catar.

"A Lance (Stroll, su compañero) le pasaba lo mismo. Y yo he llegado a pedir por radio que me echaran agua o lo que fuese, en el 'pit stop', algo que no está permitido. Así que, al final, hemos tenido que aguantar unas condiciones bastante extremas, sí", aseveró tras la carrera.

"Las condiciones fueron parecidas a Malasia, en Sepang, cuando se corría de día, allí. Esto hay que pensar mejor qué se puede hacer; porque hoy hemos sufrido todos más de lo necesario", abundó Fernando. El español también ha reconocido que el monoplaza ha sido "impredecible y difícil de conducir" en las últimas carreras.

Ve difícil el tercer puesto del Mundial

Fernando ve difícil aspirar al tercer puesto final en el campeonato. Suma 183 puntos, once menos que el inglés Lewis Hamilton: "Hombre, con Hamilton en condiciones normales, yo creo que no, porque no suele fallar".

"Incluso hoy, que ha tenido un 'cero', no hemos sumado tantos puntos como para cogerle. Si todo va normal yo creo que es muy difícil, llegar a ese tercer puesto. Pero vamos a intentar mejorar el coche, vamos a intentar tener mejores fines de semana. Ojalá que en México o en Austin (EEUU) o en uno de estos Grandes Premios salga todo bien y poder sumar puntos con los dos coches, que nos acerquen a ese objetivo", dijo el doble campeón del mundo.