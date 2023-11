Mike Krack confirma los problemas de Aston Martin: "Si Alonso hace trompos, algo está mal"

Mike Krack, el director de Aston Martin, ha hablado muy claro sobre la situación actual de la escudería de Silverstone y no esconde que las últimas mejoras en el AMR23 no han funcionado, algo evidente viendo el rendimiento sobre la pista.

"(Alonso) Ha ganado más de 30 carreras y tiene dos títulos, así que si hace trompos, algo está mal. No estaba contento y debemos darle un coche mejor. Si no le damos un buen coche a nuestros pilotos, no hay nada que puedan hacer. Son pasajeros. Ha sido así para Fernando desde el inicio del fin de semana (en México)", admite Mike Krack.

El director de Aston Martin reconoce que "cuando estás perdido pruebas cosas que no son razonables", pero no es lo que les ocurre ahora mismo.

"Este no es el caso, tuvimos conversaciones con los ingenieros para valorar salir desde el pit-lane en las últimas carreras y es importante que entendamos los datos que encontramos. Hay que tomar decisiones pragmáticas. No es fácil, pero es lo correcto para progresar. Los coches son complejos, intentas mejorarlos todo el tiempo, pero cuando traes mejoras... sabemos los problemas que tuvimos en Austin, y luego en la carrera estábamos muy contentos con cómo fue. Y todo funcionaba como esperábamos. Luego vamos a México y no estamos como esperábamos. Habrá que averiguar por qué porque habrá otras pistas con otras características. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. La mejor manera de hacerlo es volver a lo que conoces y comparar", analiza Krack.

El director de Aston Martin se muestra optimista de cara a las tres últimas carreras pese al mal momento por el que atraviesan.

"No es bueno. A nadie le gusta. Pero tenemos que ser realistas, ¿qué hacemos? Tenemos que tener la competitividad para evitar estas circunstancias. Aún quedan carreras y podemos hacer algo. Lucharemos hasta la última vuelta como Fernando", avisa Krack.

En la misma línea se pronuncia Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, quien deja claro que el problema está en el coche y no en Alono y Stroll.

"Definitivamente no son los pilotos porque cuando han tenido un buen coche han hecho un buen trabajo. Es difícil para ellos, hemos visto trompos de Fernando, salvados con mucho control en alta velocidad. El coche es difícil de pilotar en México. Cuando cambias un concepto aerodinámico, o el suelo o cosas características, siempre lleva tiempo optimizarlo. Quizás en Austin se hizo bien y pensábamos que sería más fácil en México, pero sufrimos para tener el balance en la zona lenta", analiza McCullough.