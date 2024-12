La 'metedura' de pata del jefe de Aston Martin: "No hay tanta diferencia entre Alonso y Stroll"

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha querido echar más de un capote a Lance Stroll de cara a 2025 tras ponerle prácticamente a la altura de su compañero Fernando Alonso a pesar de estar a años luz del asturiano, tanto en carrera como en clasificación.

"En general no hay tanta diferencia entre los dos"

"Creo que, en general, no hay tanta diferencia entre los dos. Lo miramos objetivamente y sí, tenemos una diferencia a lo largo de la temporada, la intentamos analizar y encontrar. Pero creo que el coche es tan complicado de llevar que nunca se puede predecir nada.. A veces son márgenes muy pequeños los que marcan la diferencia, a veces, está (Stroll) en el lugar equivocado en el momento equivocado", dijo el ingeniero de Luxemburgo a 'Motorsport'.

Fernando, el triple de puntos que Stroll

Unas declaraciones entendibles al tratarse del jefe del equipo, cuya misión es mantener la motivación y el entusiasmo de todos sus trabajadores, incluidos los pilotos; pero también algo inexplicables, especialmente echando un vistazo a las estadísticas de uno y otro en 2024. Alonso finalizó la temporada en la novena posición del Mundial de Pilotos, con 70 puntos, casi el triple de los que sumó Stroll (24 puntos y 13º en la clasificación).

19-5 en qualy y 18-6 en carrera

Sin embargo, si nos fijamos en otros aspectos como el cara a cara en clasificación y en carrera, el canadiense sale peor parado aun: el español se impuso 19-5 en las clasificaciones de los sábados, en cuanto a las carreras del domingo el resultado es muy similar (18-6 favorable al bicampeón).

"El coche que les hemos dado no ha sido suficientemente bueno"

Una rivalidad inexistente en la pista, pero que Mike Krack 'elude' en cierta parte: "No quiero empezar con preguntas sobre los pilotos porque el coche que le hemos dado a los pilotos no ha sido lo suficientemente bueno", sentenció el ex de Sauber. Krack, pese a 'columpiarse' un poco en la comparación, hizo de jefe de equipo para mantener a su piloto con ese extra de motivación que necesitará para la próxima temporada.

