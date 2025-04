Marta García, tras el peor accidente de su carrera en Montmeló: "Podía no estar aquí contando esto ahora"

Marta García López, piloto de Iron Dames, sufrió el peor accidente de su carrera en la prueba de la Le Mans Cup en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Un golpe a unos 200 km/h por el que tuvo que ser trasladada a un hospital de la Ciudad Condal, donde permaneció tres días, uno de ellos en la UCI. La alicantina, campeona de la temporada inaugural de F1 Academy con Prema Racing em 2023, ha explicado a Antena 3 Deportes lo que sintió en el momento de la colisión.

"Estoy aquí, no me siento tampoco mal. De hecho, si me dan un coche, me subiría. No tengo miedo. Es algo extraño volver al circuito pero quería dar las gracias a todas las personas que me ayudaron a salir del coche", asegura Marta García.

La piloto de Denia de 24 años es consciente de la dureza del accidente. Fue un golpe a 200 km/h y con 21 G de fuerza.

"Fue un golpe muy muy fuerte y podía no estar aquí contando esto ahora. Gracias a Dios ningún coche me llegó a dar frontal, si no habría sido bastante duro", reconoce Marta García

"Cuando más miedo pasé fue cuando veía fuego y no se iba"

Además, estuvo un minuto tragando humo en su coche hasta que pudieron sacarla.

"Cuando más miedo pasé fue cuando veía fuego y no se iba. No sabía si alguien lo estaba intentando apagar y yo no podía salir del coche. Pensé hasta a ver si me iba a quedar allí", admite la piloto alicantina.

Tras su brutal accidente en Montmeló, Iron Dames emitió un comunicado en el que informaban que Marta García se encontraba bien pero que había sido necesario trasladarla a un hospital de Barcelona.

"Nos complace confirmar que Marta García se está recuperando bien tras el incidente que sufrió ayer en la carrera de la Michelin Le Mans Cup. Tras someterse a exámenes médicos exhaustivos, se le ha exonerado de cualquier lesión grave y ya ha recuperado la sonrisa. Como medida de precaución, permaneció en observación durante la noche y hoy se le realizará una evaluación de seguimiento. Extendemos nuestro agradecimiento a los equipos médicos de pista y del hospital, así como a todos los aficionados por su apoyo. La salud y la seguridad de Marta siguen siendo nuestra principal prioridad y esperamos verla pronto nuevamente en el camino correcto", informaba Iron Dames.

