Marc Márquez sufre la primera caída de la temporada: así 'voló' por los aires en Austin

Marc Márquez sufrió este pasado viernes su primera caída de la temporada después de perder el control de su Ducati en los libres 1 del GP de Austin.

'Voló' por los aires en Austin

El ilerdense, actual líder del Mundial de Moto GP tras ganar las cuatro primeras pruebas de 2025 (dos sprint y dos carreras en Tailandia y Argentina), se fue al suelo cuando restaban 30 minutos para que finalizaran los primeros libres del GP de Austin debido al complicado estado del trazado de Las Américas.

Un trazado muy mojado...

La pista estaba mojada y el catalán no midió bien en la segunda curva del circuito, donde salió disparado de la moto y afortunadamente pudo resbalar bien y no sufrir ninguna lesión que pudiera poner en peligro su participación en la tercera fecha del calendario. Cuando sufrió la caída estaba en lo más alto de la clasificación, al terminar la sesión fue superado por Miller y Morbidelli. Ya en los libres 2 volvió a dominar la tabla de tiempos con un 2:02, seguido de Di Giannantonio y Morbidelli.

"Ha sido un toque de atención para concentrarme"

Cuando terminó la sesión, Márquez quiso explicar lo sucedido: "En un segundo, en una milésima te puede cambiar la temporada, y era un error que no tocaba en ese FP1 en las primeras vueltas. Pero puede pasar ese extra de confianza, he salido y no he entendido que había tanta agua en pista. No la veía. Iba pilotando con fluidez y he tenido ese aquaplanning en la curva 2, que cuando lo tienes no hay margen de nada. Pero ha sido un toque de atención para concentrarme".

Este sábado buscará su tercera sprint consecutiva, al igual que este domingo en la carrera, de momento ha sumado todos los puntos posibles en este inicio de 2025.

