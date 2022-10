Marc Márquez: "Cada uno tiene una pasión y en mi caso es la adrenalina y la competición"

Marc Márquez, piloto de Moto GP, ha sufrido un total de cuatro operaciones en el hombro. Llegó incluso a pensar en retirarse, pero ganó su filosofía de campeón: no rendirse nunca. Ahora, el objetivo del piloto español es subirse al podio de nuevo. Antena 3 Noticias ha hablado con él sobre todo lo que ha aprendido durante este tiempo y los planes de futuro que tiene. Márquez hizo pole en Japón en su regreso a la máxima competición de motociclismo.

Los últimos tres años han marcado un antes y un después en la vida de Marc Márquez. Haciendo balance, nos cuenta que ha madurado y que ha visto que "lo bueno se acaba. Para salir de lo malo tienes que salir con esfuerzo". Tras su lesión en el hombro, el dolor era tan mayúsculo que le afectaba en su vida personal. "Cuando tenías dolor, te llegaba a cambiar hasta el carácter", asegura.

El ocho veces campeón se llegó a plantear su retirada. "Piensas: hasta aquí he llegado, ¿he ganado suficiente? Puede que si y puede que no...". No obstante, el motor de Marc Márquez es el motociclismo. "Cada uno tiene una pasión y en mi caso es la adrenalina y la competición", señala.

Respecto al terreno personal, la familia de Marc Márquez le brindaba opiniones de todo tipo. "Mi abuelo me decía que lo dejase", cuenta sonriendo. No obstante, siempre le han apoyado en sus decisiones, ya que "el núcleo duro es lo más importante en los tiempos difíciles".

Márquez quiere cerrar una etapa y de cara a la temporada 2023 'dejarse la piel' dándolo todo en la pista de motociclismo. Su objetivo esta claro: volver a ser campeón del mundo. Su compañero de equipo será Joan Mir.

Moto GP anuncia el calendario para la temporada 2023

MotoGP ha anunciado el nuevo calendario para la temporada 2023 y, al igual que en la Fórmula 1, será el año más largo de la historia en cuanto a número de carreras. Fundamentalmente, por la entrada en el Mundial de Kazajistán e India, sumando un total de 21 grandes premios. Esto ha provocado muchas reacciones de enfado por parte de los pilotos, excepto Marc Márquez, que se ha posicionado a favor.

Cabe destacar que Moto GP eliminó del calendario el circuito de MotorLand Aragón, aunque se espera que rote de cara a próximos años junto con el resto de circuitos españoles. Otra de las novedades es la entrada de la India con el Circuito Internacional de Buddh.