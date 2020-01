Fernando Alonso ha reconocido que su "idea" es "volver a la Fórmula 1" y que este verano tomará una "decisión" que marcará su carrera durante los "próximos dos o tres años". El piloto asturiano reconoce así por fin que tiene en su cabeza la F1 y asevera que valorará si está dispuesto de nuevo a tener "dedicación completa" para competir.

"Tengo que acabar el Dakar, luego las 500 Millas, y en verano tendré que tomar alguna decisión. Tengo la idea de volver a la Fórmula 1. Los próximos dos o tres años de mi carrera los enfocaré este verano, pero yo me siento piloto de Fórmula 1 y es lo que me gusta y mejor sé hacer. No sé si volveré o no, lo decidiré en los próximos meses", ha dicho en la Cope.

El español cree que vive en una "contradicción" por sus ganas de regresar al Gran Circo: "Es lo que más me gusta hacer, es la categoría reina del automovilismo, pero tiene también sus desventajas. La Fórmula 1 necesita una dedicación completa de tu vida; ya he tenido 18 años de eso y ahora me toca valorar si me apetece volver 2 o 3 años más a eso o no. También debo valorar los equipos que están disponibles o interesados. Tengo que ponerlo todo encima de la mesa y valorarlo".

Ferrari, una opción

Sobre su posible retorno a Ferrari: "No he hablado con ellos, pero mi etapa en Ferrari fue bonita y, de volver, no creo que sea ahora el momento de hablar. La apuesta de futuro por Leclerc es muy clara. De cara a 2021 hay que ver quién puede ser competitivo y a lo mejor Ferrari no está entre los favoritos. Ya veremos".