Jorge Martín explota con Pirelli tras su debacle en Losail: "Me han ganado fuera de la pista, es una vergüenza"

Jorge Martín ha dicho prácticamente adiós al Mundial de Moto GP 2023 tras ver como su máximo rival, Pecco Bagnaia, le ha sacado 14 puntos en la carrera de Losail, en Catar. El español recortó a 7 este sábado tras imponerse en la sprint pero hoy sufrió lo insufrible con los neumáticos desde la mismísima salida en la que patinó y perdió muchas posiciones.

Martín 10º; Bagnaia 2º

Bagnaia salía cuarto y al salir de la primera curva ya lideraba la carrera, así lo hizo durante casi 20 vueltas hasta que Di Giannantonio le comió la tostada para sumar su primera victoria en Moto GP.

Sin embargo, el interés estaba detrás, donde sufría Jorge Martín, que ayer arrasó, y hoy veía como le superaba un piloto por vuelta y su ritmo de carrera estaba a años luz de los de arriba. Terminó décimo y eso que su compañero Zarco le dejó pasar. El de San Sebastián de los Reyes explotó contra Pirelli tras bajarse de la moto y, en parte, recordó a la rajada de Carlos Sainz cuando la FIA le sancionó con 10 puestos por cambiar una batería después de que el fondo plano de su Ferrari quedara destrozado al pasar por una alcantarilla mal sellada en los Libres 1.

"Es una vergüenza, me hubiera gustado que me ganaran en la pista"

"No había agarre, no podía parar la moto... buah, una vergüenza, la verdad, el pilotar así... Me sentía muy frustrado en algún momento. Al final, iba incluso riéndome, porque no era mi culpa. Me hubiese frustrado más que me hubiesen ganado en pista y hoy no ha sido así. Otra vez me han ganado fuera. No hay mucho más que decir, no puede ser que se decida el Mundial de MotoGP por una goma que no funciona y qué casualidad que sólo le ha tocado a uno de los contendientes al título", explicaba 'Martinator'.

"Lo que me ha pasado en la salida ocurre cuando la goma no tiene agarre o cuando tiene 30 vueltas, no era mi caso..."

El segundo clasificado del Mundial explicó con detalle lo sucedido en la salida en la que sus gomas patinaron: "Creo que se ha visto clarísimo. Cuando ya la goma empieza a derrapar en la salida... algo no va bien. Eso suele pasar cuando la goma no tiene agarre o cuando la goma tiene 30 vueltas y la mía, pues no las tenía. Luego, he estado bastante tranquilo. Las primeras dos o tres vueltas, me he dicho: 'Bueno, voy a guardar goma'. Pensaba que la goma iría bien...", sentenció.

Valencia será la última oportunidad para que Jorge Martín intente la machada de conquistar su primer Mundial de Moto GP. Para eso tendrá que remontar 21 puntos a Bagnaia, en juego habrá 37 (25 en la carrera y 12 en la sprint). Difícil, pero no imposible. Mientras las matemáticas digan lo contrario Jorge confiará.