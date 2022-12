Isidre Esteve y su 18º Dakar: "Para mí lo importante es sentirme integrado en esta carrera"

El Rally Dakar 2023 arranca este sábado 31 de diciembre. El desierto de Arabia Saudí será de nuevo el escenario del rally más duro del mundo, por delante 14 etapas más el prólogo del sábado, una especial de 11 kilómetros.

Isidre Esteve afronta el que será su 18º Dakar, por lo que el piloto catalán es ya uno de los históricos del mítico rally. Primero lo hizo en categoría de coches y, a partir del grave accidente que le dejó en una silla de ruedas en 2007, en la modalidad de coches.

El piloto catalán participará en el Rally Dakar 2023 con un Toyota adaptado a su lesión medular, con todos los mandos en el volante. Antena 3 Deportes ha charlado con Isidre Esteve.

"La gente con discapacidad lo que buscamos es la normalidad. Para mí lo importante es sentirme integrado en esta carrera", explica el piloto catalán.

El Dakar es el rally más duro del mundo. 5.000 km por las dunas y el desierto de Arabia Saudí. Nada frena a Esteve.

"No tengo ninguna ventaja, hay momentos en que me falta una tercera mano. No uso los pies, yo llevo todo en el volante: acelerador, freno, embrague eléctrico para poder arrancar y parar el coche", asegura Esteve.

El piloto catalán reconoce que siempre es algo especial verse en la salida con leyendas como Peterhansel o Carlos Sainz.

"Estoy en la línea de salida y ahí están Peterhansel, Carlos Sainz... ¡Ostras! Esto es algo que me hace sentir bien", admite Isidre Esteve.

El objetivo para este año es terminar entre los 20 primeros, aunque Esteve no renuncia a nada en el Dakar 2023.

"Tendríamos que acabar el Dakar dentro de los 20 primeros y a poder ser que nos acerquemos más al 10 que al 20", concluye Isidre Esteve.