Helmut Marko culpa a Alonso de los rumores: "Los habrá difundido él, no sería..."

La polémica no cesa. Prácticamente al mismo tiempo se han pronunciado dos protagonistas del último falso rumor que ha corrido como la pólvora en el paddock de la F1: Helmut Marko y Fernando Alonso han hablado sobre este tema, el español, por su parte, lo ha desmentido y todo y asegura que "habrá consecuencias" para aquellas personas que hayan difundido el rumor; Marko, en cambio, fija el tiro directamente... ¡en el propio Fernando!

"Los rumores imagino que los difundió él mismo"

"¿En cuanto a los rumores sobre Alonso?... me imagino que los difundió él mismo porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente, después del brillante comienzo de temporada. No sería la primera vez que utiliza sus medios domésticos para crear un ambiente. Una vez más y para que conste, sólo tenemos en mente objetivos deportivos con los que nos mantendremos ocupados hasta la última carrera en Abu Dabi. Queremos ganar todas las carreras y dejarle claro a Pérez que es subcampeón", aseguró el asesor de Red Bull, según recoge 'F1 Insider' y 'RBR Daily', cuenta afín a la escudería austriaca.

"No sería la primera vez que Alonso utiliza sus medios domésticos para crear un ambiente..."

Estas polémicas palabras de Marko no hacen más que enturbiar y poner más leña al fuego sobre algo que Alonso y gente como Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ya han querido desmentir y cerrar de una vez por todas: "No tengo nada que decir. Rumores de paddock, gente que se ríe y quiere ganar seguidores, pero yo no voy a entrar en ese juego", dijo el bicampeón mientras que Pedro de la Rosa sigue en la línea del asturiano: "No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro".

Los rumores situaban a Alonso en Red Bull

El rumor, por si algún fan de la F1 no ha estado al tanto en los últimos días, daba a entender que habría posibilidades de que Fernando Alonso ficharía por el equipo Red Bull para 2024 y que su sustituto en Aston Martin sería Checo Pérez, cuya temporada ha sido más que decepcionante (está a 251 puntos de su compañero de equipo). Estos falsos rumores cobraron vida precisamente el pasado domingo cuando tanto el español como el mexicano tuvieron que abandonar en el GP de México, el primero por problemas mecánicos y el segundo por un toque con Leclerc en la salida.