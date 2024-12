George Russell denuncia graves amenazas de Max Verstappen

A Max Verstappen le han preguntado hoy en rueda de prensa en Abu Dabi si se reafirmaba en sus explosivas declaraciones tras la carrera de Qatar, cuando dijo que George Russell podía irse "a la mierda" y que "nunca había visto a un piloto intentando joder a otro con tanta fuerza". El tetracampeón ha confirmado ahora que sigue pensando exactamente lo mismo sobre el inglés de Mercedes: "No me arrepiento en absoluto de nada de lo que dije acerca de él. Sigo pensando todo lo que dije. No puedo creer que alguien pueda ser así. Lo que hizo es algo totalmente inaceptable. A lo largo de toda mi carrera nunca me había pasado algo así".

George Russell tampoco se ha callado ante las críticas de Max Verstappen. En declaraciones en el paddock recogidas por 'Motorsport.com', el británico dijo: "Lo encuentro todo bastante irónico, teniendo en cuenta que el sábado por la noche dijo que iba a salirse de su camino a propósito para chocar conmigo y, cito textualmente, 'ponerme la puta cabeza contra la pared'".

"La gente ha sido intimidada por Max durante años"

"Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras dice comentarios como ese el día anterior, lo encuentro muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo", apuntó. "La gente ha sido intimidada por Max durante años, y no se puede cuestionar su capacidad de conducción, pero no puede hacer frente a la adversidad siempre que algo ha ido en su contra", ha denunciado Russell.

"Arabia Saudí 2021, Brasil 2021... él arremete. Hungría este año, la primera carrera en donde su coche no era dominante, y chocó con Lewis", abundó. "Como he dicho, para mí, esos comentarios el sábado por la noche y el domingo fueron totalmente irrespetuosos e innecesarios, porque lo que pasa en la pista, luchamos duro, es parte de las carreras. ¿Qué pasa en la sala de comisarios? Peleas duro, pero nunca es personal, pero ahora lo está llevando demasiado lejos".

Se declara admirador de Hamilton

George Russell dijo que no tenía ningún interés en discutir con Max Verstappen: "Simplemente no sé por qué otros pilotos, cuando han estado en esta batalla con él, lo han hecho tan fácil y lo han dejado estar. Lewis es un campeón del mundo al que aspiro a parecerme, y creo que es un modelo a seguir que los jóvenes deberían admirar".

Cuando se le preguntó por qué decidió hablar ahora, el británico contestó: "Porque ha salido en los medios de comunicación, siento que me ha faltado al respeto como piloto. Le conozco desde hace doce años, nos respetamos mutuamente desde antes, nunca hemos tenido ninguna colisión, pero tenemos a un tipo que está en la cima de este deporte y que se siente por encima de la ley, no creo que eso sea correcto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com