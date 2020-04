Fonsi Nieto lanza una canción para luchar contra el coronavirus tras perder a su padre y a su abuela

El expiloto de motociclismo Fonsi Nieto, y actual DJ, estuvo en Espejo Público comentando y valorando como ha afrontado la familia Nieto la pérdida de su padre y su abuela.

La crisis del coronavirus está golpeando duro a muchísimas familias españolas y la de los Nieto, no ha sido una excepción. Fonsi, además, ha presentado una nueva canción para luchar contra el coronavirus.

"Cuando empezó todo esto hice la canción pensando en ayudar a la gente que lo estaba pasando mal y a los poquitos días el que lo estaba pasando mal era yo. Enterramos el domingo a mi abuela y el lunes falleció mi padre repentinamente", afirmó Nieto.

Además, aseguró que ninguno de los dos fue por coronavirus, aunque fueron "víctimas colaterales". "Mi padre en otra situación habría ido al hospital, hubiera llamado a un hospital porque se encontraba un poquito mal, lo que pasa es que viendo cómo está la situación, piensas que es casi peor el remedio que la enfermedad", explicó.

"En otra situación se podría haber hecho algo", afirmó el expiloto, que ya trata de pasar el duelo: "Hay que mirar hacia delante, vengo del deporte y hay que mirar siempre a tu lado porque siempre hay gente que está peor que tú".

El subcampeón de 250cc en el año 2004 también quiso destacar la importancia de “intentar ayudarnos todos y salir hacia delante” apelando a que todos seamos "mejores personas y más unidos" cuando termine esta situación.

"Si me pongo a pensar fríamente, en la cabeza nos han metido desde muy pequeñitos que había que ir al tanatorio, darse latigazos en la espalda cuando pierdes a alguien, luego el entierro con un montón de personas..." reflexionó el DJ.

Sin embargo, confesó que él prefiere que "sea así" puesto que ha podido pasar tiempo con su madre, hermana "metidos en una casa seis o siete días hablando de cosas que no habíamos hablado". "Me fui con 18 años de casa, y eso en una situación normal no lo hubiera podido vivir", confesó.