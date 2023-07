Fernando Alonso tranquiliza a su equipo: "Ahora vienen fines de semana mejores, no os preocupéis"

Fernando Alonso no se rinde. Salió noveno en Silverstone y acabó séptimo, una buena posición si se tiene en cuenta que el Aston Martin no va bien en curvas rápidas. El asturiano solo fue adelantado por un Mercedes y un Red Bull, que fueron mucho más rápidos en carrera.

A pesar de la mala racha que está atravesando, Alonso quiso tranquilizar al equipo una vez finalizada la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña y es consciente de que todo empezará a ir mucho mejor: "No os preocupéis, chicos. Ahora se vienen fines de semana mejores para nosotros". Además, nada más cruzar la línea de meta mostró su agradecimiento al equipo, aunque sin ocultar que no ese no era el resultado deseado: "Séptimos. Probablemente mejor que la velocidad que teníamos hoy, bien hecho. Gracias chicos".

Declaraciones de Fernando Alonso

El doble campeón mundial de la Fórmula 1 va tercero en la clasificación de la primera mitad del certamen de este año, con 135 puntos. Fernando Alonso ha admitido en la rueda de prensa posterior a la última carrera del pasado fin de semana que no llevó un buen ritmo ni en los entrenamientos, ni en la carrera: "Fuimos lentos todo el fin de semana, en todas las sesiones y no fue diferente en carrera. Nos faltaba ritmo, al principio con Gasly; y al final con 'Checo' Pérez y con Albon. Pero bueno, intentamos mantenernos en pista mucho tiempo con las medias (los neumáticos); y nos benefició la salida del coche de seguridad para entrar y poner las blandas. A partir de ahí, fue cuestión de intentar defender la posición. Perdimos unos puntos con 'Checo', al final, pero iba muy rápido, Y creo que el séptimo, al final, es un poco mejor de lo que íbamos ".

El asturiano no se ha mostrado sorprendido con los resultados de esta última carrera y ha asegurado que "esta temporada se repiten cosas en algunos circuitos respecto al año pasado".

Además, ha apuntado qué es lo que el equipo Aston Martin no puede permitirse: "los Ferrari volaban durante todo el fin de semana aquí y acabaron noveno y décimo. Eso es lo que debemos evitar nosotros".

Alonso mantiene sus esperanzas de conseguir su victoria número 33 dentro de dos fines de semana en el Gran Premio de Hungría. Allí dejó a todo el mundo impresionado hace casi veinte años, cuando consiguió su primera victoria.