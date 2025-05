Fernando Alonso, roto tras la muerte de su amigo y fisio Fabrizio Borra: "La mayor suerte..."

La Fórmula 1, y concretamente Fernando Alonso, han sufrido este domingo una dolorosa pérdida. Fabrizio Borra, fisioterapeuta, preparador físico y gran amigo del asturiano desde los inicios del español en el Gran Circo, ha muerto a los 64 años tras varios meses luchando contra una dura enfermedad.

"Te extrañaré todos los días, tenerte en mi carrera ha sido la mayor suerte"

"Te extrañaré, Fabri. Todos los días. Gracias por enseñarme tanto y hacerme mejor persona y atleta. Toda mi carrera contigo ha sido la mayor suerte que he podido tener. Descansa en paz, hermano", escribió el asturiano en sus redes sociales para despedirse del italiano, fallecido hoy en Forli, su ciudad.

Lobato: "Me ha hecho mucho daño, el corazón está hecho añicos"

Aston Martin también se despidió de Borra: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Fabrizio Borra, figura de confianza de Fernando durante muchos años. Acompañamos en el sentimiento a su familia, amigos y a todos los que lo conocieron", además del narrador Antonio Lobato: "Ha muerto Fabrizio Borra y la noticia me ha hecho mucho mucho daño. Lo mejor de los 20 años que llevo en la Fórmula 1 es haber podido conocer a personas como Fabri. Cariñoso, cercano, divertido, calmado, sensible, fiel, honesto. Hemos vivido tantas cosas juntos. Victorias, derrotas, tensiones, risas, partidos de baloncesto, pedaladas, partidas de cartas… Me quedo con tantos recuerdos buenos que, aunque el corazón está un poco hecho añicos, siempre que pienso en ti se me dibuja una sonrisa en la cara. Buen viaje Fabri", escribió el periodista.

Acompañó a Fernando durante más de 20 años en F1

Fabri, como así le llamada Fernando, acompañó al bicampeón del mundo desde su primer año en Minardi (2001) y estuvo junto a él durante toda la trayectoria en Fórmula 1, incluyendo los cambios de escudería (Renault, McLaren, Renault, Ferrari, McLaren, Alpine y Aston Martin). Muchas son las veces que se les veía juntos, prácticamente siempre, el italiano formaba parte del círculo íntimo y de máxima confianza del piloto, y son muchos los vídeos de ambos hablando, pasando tiempo e incluso distrayéndose durante los fines de semana de Gran Premio.

Trabajó con Schumacher, Pantani, Dovizioso...

Ya en los últimos dos años tuvo que reducir sus viajes debido a la enfermedad y fue en el GP de Zandvoort 2024 donde acompañó a Fernando Alonso por última vez tras 23 años juntos NO obstante, no solo trabajó con el español, sino que fue lo más parecido a un referente en el mundillo de la fisioterapia y el deporte, por eso trabajó directamente con Marco Pantani, Michael Schumacher, Daniele Bennati, Andrea Dovizioso...

Borra estaba casado con Enia, con la que tuvo dos hijos, Luca y Daniele.

