Fernando Alonso, optimista e irónico tras un mal día: "Si acabamos en el podio nos fumamos..."

A la séptima llegó un mal día para Fernando. Y ha tenido que ser en España, quién lo iba a decir... El piloto de 41 años tuvo este sábado el peor día en lo que llevamos de campeonato. Sufrió daños graves en el fondo plano tras irse por la tierra en una vuelta de calentamiento que le afectó el resto de la qualy y solo le permitió ser 9º (8º tras la sanción a Gasly) en la parrilla del domingo del GP de España.

Aston Martin iba bien: Stroll fue 6º

Son 5 podios en 6 carreras y es verdad que la de hoy es la peor clasificación de la temporada pero pese a todo el Aston Martin iba mejor de lo esperado en Montmeló. Stroll clasificó 6º y Fernando lo habría hecho más arriba si no hubiera cometido un error en la vuelta de calentamiento de la Q1. Por esta razón es más que optimista de cara a las prestaciones de su AM23 en la carrera.

"Si terminamos entre los tres primeros saliendo novenos nos fumamos un buen puro"

Es tan positivo que incluso augura un posible podio, aunque firma un top 5: "Si terminamos entre los tres primeros saliendo novenos nos fumamos un buen puro. El daño en el fondo plano en carrera no afectará nada porque se puede cambiar todo, siempre se están chocando todos en la Q3 y salen con el coche nuevo el domingo, así que lo repararemos con mimo esta noche. En clasificación he preguntado varias veces cuántas décimas nos costaba y no me lo querían decir, así que supongo que habría daños ahí abajo", explicó el ovetense a 'As'.

"En qualy he preguntado varias veces cuántas décimas nos costaba el fondo plano y no me lo querían decir"

Son palabras de Fernando y quiénes somos nosotros para desmentirlas pero la realidad es que no pudimos ver las prestaciones reales del Aston Martin en clasificación, solo Stroll (6º) pudo rodar sin problemas ya que Alonso no pudo hacer una vuelta perfecta en prácticamente toda la qualy. Daños en el fondo plano a las primeras de cambio y un error en la curva 10 en su última vuelta en Q3.

Nos obstante, el asturiano estaba seguro de que habrían quedado muy arriba si todo hubiera ido normal: "Si con el coche dañado podíamos luchar para hacer primera línea (2º), creo que tenemos muy buen ritmo para mañana. Con este coche, el top-5 tiene que ser un objetivo real y posible, pero hay que hacerlo y tiene que salir todo bien. Un poco de lluvia mejora las opciones de remontar. Aquí hay mucha degradación. Tengo claro que si hay caos mañana intentaremos arriesgar un poco más", sentenció Fernando.

Será la peor posición de salida para Alonso en esta temporada pero con opciones reales de remontar y sumar un buen puñado de puntos. El español clasificó 9º pero Gasly fue sancionado con 6 posiciones por estorbar en clasificación a Sainz y Verstappen por lo que saldrá 8º. Además, Checo Pérez, 2º en el Mundial y solo 12 puntos por delante de Fernando, partirá 11º.

Una de cal y otra de arena en Ferrari

Por otra parte, Ferrari tuvo una de cal y arena. Otra vez. Empezó mal, muy mal. Charles Leclerc cayó en la Q1 y saldrá 19º. ¡Solo fue más rápido que Sargeant! Pinta a tragedia la carrera de mañana para el monegasco, que marcha 7º en el Mundial.

Enorme 2º puesto de Sainz

La buena noticia para la escudería Ferrari fue, sin duda, el gran segundo puesto de Carlos Sainz en su mejor qualy de la temporada. El madrileño se quedó a solo 4 décimas de Verstappen e intentará sumar mañana el primer podio de la temporada. Ferrari solo tiene uno: tercer puesto de Leclerc en Azerbaiyán.