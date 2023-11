Fernando Alonso y su fichaje por Aston Martin: "Esta vez un cambio de equipo realmente ha valido la pena"

Fernando Alonso ha firmado una gran primera temporada en Aston Martin, escudería con la que está viviendo una segunda juventud y donde ha firmado ocho podios. El último llegó en Interlagos tras una batalla épica ante Checo Pérez y en la que el asturiano demostró toda su magia y clase al volante. El ovetense no esconde que esta primera temporada con los de Silverstone y le hecho de lograr varios podios ha sido "una agradable sorpresa".

"Fue una agradable sorpresa, no podemos mentir. Teníamos algunas esperanzas, como digo, con gente nueva uniéndose al equipo. Parecían saber lo que estaban haciendo, pero se trataba de una visión a largo plazo. Estábamos pensando que en 2023 estaríamos peleando constantemente entre los diez primeros, y tal vez sería posible un podio o dos, y luego, en 2024, seríamos un contendiente habitual al podio. Nos encontramos luchando regularmente por los podios en la primera mitad de esta temporada y eso fue definitivamente una sorpresa, así que estoy feliz", explica el bicampeón del mundo en una entrevista con la revista GQ.

Alonso reconoce que esta vez sí acertó al cambiar Alpine por Aston Martin.

"Después de algunos años y cambios decepcionantes en la Fórmula 1, fue muy agradable sentir que esta vez un cambio de equipo realmente ha valido la pena", afirma Fernando Alonso.

"Lo ideal sería que Aston Martin ganara y Alpine fuera segundo"

Preguntado por Alpine, el asturiano subraya que es una escudería que "siempre estará en mi corazón" y recuerda los dos Mundiales que ganó con Renault.

"Tengo mucho respeto por Alpine. Es el equipo que me dio mis dos campeonatos del mundo, así que siempre estará en mi corazón, nunca les desearé nada malo. Es cierto que cada vez que cambias de equipo siempre hay algo dentro... Miras tus tiempos de vuelta y tu posición e inmediatamente miras a los de tu exequipo. Si están detrás de ti, siempre hay un poco de alivio porque de dices, 'tomé la decisión correcta'. Lo ideal sería que Aston Martin ganara y Alpine fuera segundo. Luchar por los podios sería lo mejor", apunta Fernando Alonso.

El piloto de Aston Martin admite que en 2017 pensó que su época en la F1 había terminado, aunque reconoce que siempre dejó "una pequeña puerta abierta" a su regreso al Gran Circo.

"No estaba pensando en volver a la Fórmula 1. Dejé una pequeña puerta abierta, debido a las nuevas regulaciones y esta nueva generación de coches con efecto suelo . Quizá era algo que podría resultar atractivo algún día en el futuro. Mientras hacía diferentes series y proyectos, siempre estaba mirando lo que estaba haciendo la Fórmula 1", admite Alonso.

Respecto a su decisión de fichar por Aston Martin, el asturiano señala que las palabras de Lawrence estuvieron acompañadas por lo que vio en la nueva fábrica.

"Hablé con Lawrence sobre la posibilidad de incorporarme al equipo, tras el anuncio de retirada de Sebastian Vettel, y fue muy convincente a la hora de vender el proyecto y a toda la gente nueva que se iba incorporando. En la oficina de diseño había grandes nombres procedentes de diferentes equipos. Vi mucho talento. También se estaba construyendo e instalando una nueva fábrica este año, por lo que había un gran proyecto detrás de este equipo, y estaba sucediendo, no eran sólo palabras. Los hechos respaldaban las palabras de Lawrence. Pensé que era un movimiento lógico para mí, si quería aspirar a algo más alto que mi equipo anterior. No pasó mucho tiempo antes de que uniéramos fuerzas", recuerda Alonso.

"Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando el viaje"

El asturiano también elogia a Lewis Hamilton y su capacidad de seguir luchando ante Verstappen tras haber ganado siete Mundiales de F1.

"Tenemos diferentes personalidades y motivaciones. Lewis siempre hizo muy bien en mantenerse concentrado y competitivo en los períodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. Esos períodos no fueron muchos, pero siempre estuvo rindiendo a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull está dominando, pero sigue luchando siempre. Está persiguiendo a Pérez en P2 y nunca se rinde. Nos motiva a todos ver cómo Lewis mantiene la motivación después de ganar tantos títulos", reconoce Alonso.

Por último, el asturiano reconoce que le encantaría sumar la ansiada victoria 33 en la F1 y que aún se siente motivado para seguir compitiendo.

"Me encantaría que ese número 33 se hiciera realidad. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, el 33 es un número que veo en todas partes y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando el viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de jubilarse", concluye Fernando Alonso.