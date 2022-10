Fernando Alonso explota tras su abandono en Singapur: "Es inaceptable"

No tuvo suerte Fernando Alonso en el GP de Singapur. El asturiano tuvo que abandonar en la vuelta 21 en Marina Bay por un nuevo problema en el motor de su Alpine. La situación ya comienza a enfadar a un Alonso que rodaba sexto en el momento del abandono.

"Tenía un déficit de 50 puntos, así que ahora me faltan 58 o 60 puntos a lo largo de una temporada, que es algo casi inaceptable en mi coche, el coche '14′. Si me pones 60 puntos más en la clasificación y se los reduces al resto, porque son puntos que dejan de sumar los demás, mi campeonato parecería mucho mejor incluso en comparación con Mercedes. Estoy orgulloso por el rendimiento, hoy otra vez estábamos luchando por un top-5 o top-6, pero en la clasificación no se ven reflejadas esas prestaciones", explotó Fernando Alonso.

El doble campeón del mundo de F1 reconoció que éste fue "otro fin de semana bueno en cuanto actuación y que vuelve a quedar sin recompensa por un problema de fiabilidad; y van 60 puntos ya".

"Hemos perdido unos cuantos puntos decentes con miras al campeonato"

"Está claro que seguimos sin suerte, ha sido otro gran fin de semana desde el punto de vista de nuestro rendimiento sin recompensa de puntos, y van más de sesenta, ya. Lo bueno es que la próxima semana lo intentaremos de nuevo; y ojalá que podamos ayudar al equipo sumando buenos puntos en una de mis pistas favoritas", comentó Fernando Alonso.

"Ha sido una pena tener que retirarnos tan pronto en la carrera de hoy, significa que hemos perdido unos cuantos puntos decentes con miras al campeonato", explicó el piloto asturiano después de que Alpine perdiese, en beneficio de McLaren, la cuarta plaza en el Mundial de constructores.

"Aún así podemos intentar ser positivos y estar muy orgullosos de nuestra actuación este fin de semana, una vez más", afirmó Fernando Alonso.

"Tenemos otra carrera el próximo fin de semana, así que podemos cambiar el chip inmediatamente y centrarnos en Japón, donde tenemos que intentar volver a los puntos", señaló Fernando Alonso.