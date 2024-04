Fernando Alonso da las claves de su renovación con Aston Martin

Ya es oficial: Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1, anunció su renovación con la escudería inglesa Aston Martin, a la que llegó el año pasado. El piloto asturiano ha asegurado a través de una videoconferencia con un grupo de medios que seguir corriendo para el equipo de Silverstone. La retirada no estuvo sobre la mesa: "Al 99%, no", asegura.

El piloto de 42 años quería mostrar así "lealtad al proyecto" porque, una vez tomada la decisión de seguir pilotando en el Gran Circo, tenía claro que Aston Martin era su "primera opción". Alonso ha firmado un contrato multianual cuya duración exacta no es pública, pero que durará como mínimo hasta 2026, cuando entre en vigor la nueva reglamentación y el nuevo motorista sea Honda.

"Una vez que tomé la decisión de seguir, después del Gran Premio de Australia más o menos, estaba claro que Aston Martin iba a ser mi prioridad"

"Fue una decisión fácil de tomar. Las cosas no cambiaron mucho desde lo que dije en la presentación del coche, el pasado mes de febrero. Tenía que estar seguro de si quería seguir o no en la F1 y saber cuál era mi compromiso. Y me quedó bien claro mi amor por la Fórmula 1 y por Aston Martin, eso no cambió. Quería hablar conmigo mismo, porque para estar al cien por cien en esta categoría, tienes que renunciar a todo. Y una vez que tomé la decisión de seguir, después del Gran Premio de Australia más o menos, estaba claro que Aston Martin iba a ser mi prioridad, como dije en febrero", explica el asturiano.

Con 32 victorias y 106 podios, su historia en la F1 aún no había terminado: "Me senté con ellos. Yo quería seguir y ellos querían que siguiese; y si las dos partes están de acuerdo, las cosas son más sencillas. Y llegas a un acuerdo. Quería seguir corriendo con este equipo. Y quería demostrar mi lealtad a esta escudería", abundó el bicampeón mundial nada más darse a conocer la noticia de su renovación.

"Hace un año y medio comenzó nuestra relación y hemos logrado muchas cosas juntos. Algunas, probablemente, sin precedentes en la F1, como fue lograr tantos éxitos en tan corto espacio de tiempo. Y sentí que esto era sólo el principio del viaje. No podía ser el final de nuestro viaje juntos", abundó Alonso.

Contactos con Red Bull o Mercedes

El español pone fin así a los rumores que le acercaban a otros equipos como Red Bull o Mercedes: "Estoy muy contento y emocionado de seguir corriendo y de seguir haciéndolo en este equipo, en el que me siento en casa. También por toda la gente en la fábrica, por la dirección y todos los empleados. Por todo el mundo en el equipo, por nuestros patrocinadores. Era la decisión natural: seguir compitiendo y seguir haciéndolo con Aston Martin. Fue muy fácil".

Reconoció que mantuvo conversaciones con otras escuderías: "Hablé con otra gente, obviamente. Cuando entras en negociaciones, tienes que mirar como está el mercado, ver cómo se mueve y escuchar propuestas. Pero en mi cabeza, Aston era lo más lógico y lo mejor. Y donde me sentí más deseado. Con el resto no llegamos a otra conclusiones mayores. En Aston había ansia de seguir trabajando juntos, que era la misma que tenía yo. Por eso fue fácil tomar la decisión de renovar".

Sin embargo, Fernando no quiso aclarar con qué otros equipos conversó: "No voy a decir con qué equipos hablé. Eso no es importante. Hoy es el día de Aston Martin. Todo el mundo tiene conversaciones con todo el mundo, porque todos queremos saber cómo están las cosas. Y hay conversaciones incluso sin que haya intereses claros".

Contrato multianual

Fernando tenía claro que quería renovar por más de una temporada: "Fue importante, no voy a mentir, que el acuerdo haya sido multianual. Comprometerme con un proyecto de un año no tenía sentido. Con esto no quiero decir que haya tenido ofertas de aquí o de otro sitio de un solo año; o algo parecido... desde la primera conversación con Aston, lo más atractivo desde un principio es todo lo que estamos construyendo aquí. El año pasado se acabó el nuevo 'campus'. Este año llegará el túnel de viento. Y luego llegará la nueva reglamentación, con Honda como socio".

"Todo eso era algo obligatorio, muy importante para mí. Y parte de mi decisión de seguir con Aston es que en 2026 llega Honda. Y que están con Aramco, que es el más grande y el mejor patrocinador del mundo. Tenemos gente muy brillante y talentoso en la parte técnica del equipo, que se beneficiarán del nuevo túnel de viento y de todas las nuevas instalaciones en Silverstone", comentó un Alonso que finalmente correrá el GP de Madrid de 2026.

"Sí, parece que seguiré corriendo a los 45 o incluso con más años. Pero puede ser que no sea así. Si un día no me siento motivado, o veo que no soy rápido, lo dejo. Tengo una relación muy sana con Aston Martin. Y buscaríamos soluciones. Pero ahora mismo no veo mi retirada en un futuro cercano. La de Japón del pasado domingo fue una de mis mejores carreras. Y Lewis cumple 40 en enero, así que tampoco seré el único con 40 o más años en pista", apostilló.

