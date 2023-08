Fernando Alonso aclara por primera vez su polémica con Hamilton en Hungría 2007

El año que Fernando Alonso pilotó para McLaren fue tormentoso. Su gran controversia con Lewis Hamilton, la que provocó la pelea con sus jefes y, a la postre, su salida de la escudería, llegó en el GP de Hungría de 2007. El piloto asturiano tenía la oportunidad de hacer la última vuelta en clasificación, según lo pactado. Sin embargo, Hamilton entró después al pit-lane.

El asturiano aguardó entonces para salir de boxes y muchos lo acusaron de retrasar su salida para que Hamilton no llegara a la línea de meta al final del tiempo. Fernando explica ahora a la BBC lo que sucedió aquel infame día: "Nunca he retenido a nadie, simplemente me dieron neumáticos viejos cuando estaba clasificando".

Sanción de la FIA

Lo que siguió fue disparatado, con McLaren e incluso la FIA posicionándose en contra el ovetense. "Ahí está la transcripción de radio, la decisión de los comisarios, donde está escrito que me pusieron una penalización por un artículo que no existía. Simplemente pusieron la penalización pero aclararon que no era por ningún artículo".

"Mi equipo protestó contra mí mismo, que es la primera vez en la historia del deporte"

Medio equipo celebró aquella pole mientras Ron Dennis cabeceaba en el muro. Finalmente, la FIA le quitó la pole en favor de Hamilton: "Mi equipo protestó contra mí mismo, que es la primera vez en la historia del deporte. Entonces, cuando pones todo este tipo de cosas y no ves los hechos, obviamente es difícil aclarar algunos malentendidos".

Es la primera vez que Fernando Alonso da su versión de los hechos de esa polémica jornada y lo hace sin resentimientos, como demuestra la cordial relación que mantiene con el propio Hamilton y que años después regresara a pilotar para McLaren. "Cuando estás 20 años en un nivel competitivo en cualquier deporte, tendrás algunas situaciones como esta", sentencia.

El asturiano tenía el mejor monoplaza de parrilla, pero aquella serie de catastróficas decisiones haría que ni él ni su compañero de McLaren ganaran el título de 2007. Finalmente fue Kimi Raikkonen quien, a bordo de su Ferrari, ganó el Mundial de Fórmula 1.