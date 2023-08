Rajada histórica de Fernando Alonso contra Alpine y Otmar Szafnauer

La tormentosa marcha de Fernando Alonso de Alpine sigue dando que hablar un año después. El bicampeón español de Fórmula 1 aún está dolido por el trato que recibió, según ha desvelado en una entrevista con la BBC. Ha explicado que todo comenzó con las nnegociaciones para la renovación del contrato: "No creo que se me haya faltado el respeto, pero es cierto que las negociaciones se prolongaron más de la cuenta. Creo que comenzamos a hablar en Australia, en abril de 2022. El ritmo de las conversaciones fueron muy lentas y no por mi parte. Yo estaba preparado y feliz con las posibilidades del futuro y un coche rápido".

"Alpine me ha subestimado al 100% y lo sigue haciendo"

"Ese ritmo lento de las negociaciones y no haber transcrito lo apalabrado, además de todos esos comentarios sobre mi edad que se hacían y que se siguen haciendo... Es la forma en la que ellos hicieron las cosas o en la que Otmar hizo las cosas porque, después de este año, no debería hablar y debería estar tranquilo", ha recriminado Fernando a Otmar Szafnauer, quien recientemente ha sido purgado de Alpine. "Él sigue orgulloso a pesar de su decisión y de los resultados que está consiguiendo en comparación con Aston Martin. Es alucinante, es increíble", ha abundado un sorprendido Alonso.

El asturiano está convencido de que Alpine y su ex 'Team Principal' no valoraron su trabajo en la escudería: "Alpine me ha subestimado al 100% y lo sigue haciendo". El piloto de Aston Martin se ha abierto en canal en la entrevista concedida a Andrew Benson: "Cuando estás dando la mejor versión de ti mismo cada fin de semana y cosechaste grandes cosas con Renault, te tomas personalmente las dudas sobre tu rendimiento, la edad y este tipo de comentarios. Intento demostrar que estoy en el mejor momento de mi trayectoria deportiva".

Cambio radical

El pasado 1 de agosto de 2022, hace ahora una temporada, Alonso anunció su fichaje por Aston Martin. En apenas 12 carreras con la formación de Silverstone el español ha cosechado seis podios, cinco más que con Alpine en dos temporadas. Entretanto Szafnauer ha sido apartado de Alpine tras el último GP de Bélgica. El tiempo ha terminando poniéndose del lado del piloto de 42 años: "Los resultados hablan por sí solos y este es la mejor manera". Fernando Alonso no puede sino mostrarse orgulloso de su decisión: "Es increíble".