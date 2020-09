Espeluznante accidente en el GP de la Toscana de Fórmula 1 con Carlos Sainz implicado

Terrible accidente múltiple en el GP de la Toscana de Fórmula 1. Los pilotos Latifi, Magnussen, Giovinazzi y Carlos Sainz se han visto involucrados en un siniestro provocado por una cadena de acontecimientos.

El Safety Car tardó mucho en apagar las luces para retirarse de pista, además Bottas, que lideraba este GP de la Toscana, tardó en comenzar a acelerar, algo que suelen hacer los pilotos en estas situaciones. Existe otra incógnita, la de saber por qué Magnussen iba tan lento.

La situación dejó a varios coches parados en la recta y a otros logrando pasar a centímetros, y todo a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Varios pilotos no pudieron evitar el impacto, aunque afortunadamente ninguno sufrió daños graves.

El propio Carlos Sainz reconoció unos minutos después lo peligroso del accidente sufrido en el GP de la Toscana. "Estoy bien, pero esto no se debería volver a repetir. Lo que está claro es que por la mitad trasera de la parrilla creíamos que la carrera se había lanzado y luego hemos tenido que frenar todos y nos hemos chocado. Yo iba el último y cuando me he encontrado el barullo de frente ha sido una situación que no le deseo a nadie, ha sido peligrosa", ha dicho el piloto.