El alcalde de Cervera: "Pondremos tantas pancartas como nos quiten"

La fiesta de Marc Márquez en su Cervera natal ha quedado empañada por la polémica ocurrida en las últims horas entorno a una pancarta a favor de los políticos presos, que cuelga del balcón del Ayuntamiento.

El piloto de Honda no se asomará al balcón por esa razón, ya que los patrocinadores de Marc no quieren que se use su imagen con fines políticos.

Además, la pancarta ha sido arranca esta noche por grupo "Groc Enlloc" ("Amarillo en ningún sitio"). El alcalde de Cervera la ha repuesto y ha asegurado que están estudiando medidas legales contra esta acción.