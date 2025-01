Edgar Canet, de no saber si volvería a montar en moto a ganar el Dakar

Edgar Canet se proclamó campeón del Dakar en la categoría Rally 2. Con solo 19 años ha conseguido llevarse el trofeo a casa siendo la primera vez que participa. Además, ha quedado octavo en la clasificación absoluta donde ha estado cerca de los mejores: "Sentirte uno de ellos y poder luchar con los de delante es una sensación increíble. Te da un plus de motivación para seguir trabajando". A pesar de que Rally 2 es una categoría menor, la moto es exactamente igual que la de categoría absoluta.

Hace cuatro años tuvo un accidente haciendo motocross que pudo dejarle sin volver a andar: "En el accidente me rompí 5 vertebras y estuve unos meses en los que pasé por varias operaciones y no sabía si volvería a subir en una moto". Ese accidente ocurrió el 17 de enero de 2021 y solo cuatro años después, también un 17 de enero, consiguió este título en el Dakar.

"La prueba más dura del mundo"

No las ha tenido todas consigo en rally disputado en Arabia Saudí. En una de las etapas, al poco de salir, sufrió una caída sobre unas piedras que pudo hacerle abandonar la carrera. Pensaba que tenía algo roto, pero con mucho coraje pudo continuar: "Era muy temprano, caí encima de las piedras y cuando te das un golpe fuerte, en el momento no sabes si te has hecho daño o no. Pero me pude subir a la moto, pude continuar y al cabo de 20 kilómetros ya vi que no me había roto nada, no me dolía nada exageradamente y pude continuar". Cuando iba a correr el Dakar ya sabía lo que le podía pasar: "El Dakar es la prueba mas dura del mundo y toca pasar situaciones así".

Ver a un chico de tan corta edad, con esas habilidades y tan centrado, llama la atención de todos... pero hemos visto cómo el propio Nani Roma pidió tranquilidad con él. Sobre Nani Roma ha comentado Canet que tienen una relación magnífica pero que cuando hace algo mal siempre le echa "una bronquilla".

Edgar Canet es un piloto de presente y futuro. Llegó al Dakar como un niño prodigio y se marcha como un piloto para tener en cuenta en los próximos campeonatos. Además, él mismo aspira a cotas más altas: "Estamos en el camino correcto, ahora toca no desconcentrarse y seguir entrenando al máximo para poder conseguirlo".

