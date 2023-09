Críticas a Aleix Espargaró tras un brutal enfado con su equipo: "Me cago en mi p..."

Brutal enfado el que ha tenido hoy Aleix Espargaró en la clasificación del Gran Premio de India de Moto GP. El piloto catalán, tras bajarse de la moto en el garaje de Aprilia, fue directamente hacia varios trabajadores del equipo para recriminarles de muy malas maneras que le sacaran a pista cuando la sesión estaba suspendida.

Espargaró es un piloto de sangre caliente pero lo que ha protagonizado hoy en la qualy ha generado muchas críticas hacia su persona en redes sociales.

Aprilia le sacó a pista con la sesión suspendida

El problema tuvo lugar antes de empezar la Q2, que había sido retrasada por las condiciones meteorológicas, algo que debió pasar inadvertido en Aprilia y decidieron sacarle el primero a pista para marcar un tiempo. La realidad es que apenas pudo recorrer el pitlane cuando de repente se encuentra la bandera roja y una pista en la que no se podía competir.

"Me cago en mi p... madre, en el director de..."

El catalán dio la vuelta con la moto y se bajó rápidamente de ella para dirigirse hacia su equipo y descargar la ira contra ellos: "Me cago en mi p... madre", "me cago en el p... director...", en el vídeo no se puede reconocer exactamente lo que pronuncia Aleix pero no es difícil adivinar que estaba completamente enrabietado.

Se cayó en la sprint

El de Aprilia no pudo terminar la carrera al sprint tras una caída pero tras ella pidió perdón a su equipo por la reacción: "Hoy me habría ido mejor si me hubiera quedado en la cama. Reaccioné muy mal cuando el equipo cometió un error antes de la cronometrada. Me sabe muy mal, y de hecho ya les he pedido disculpas", aseguró.

Pidió perdón en redes sociales

Más tarde, en redes sociales volvió a reiterar sus disculpas con otro mensaje en el que indicó lo "avergonzado" que se sintió: "Día para olvidar, mal crono y caída en la sprint! Pero sobre todo avergonzado por mi reacción con mi equipo después del fallo del QP! A veces tener tanta confianza con mi gente me hace no tener filtros, para lo bueno y para lo malo, pero hoy me equivocado mucho!", aseguró el piloto de 34 años.

Victoria de Martín en la sprint; Márquez tercero

Pese a este incidente fue un buen día para los pilotos españoles. Jorge Martín ganó la sprint en el GP de India, la cuarta de la temporada, imponiéndose al líder Bagnaia (2º), que solo le saca 33 puntos al madrileño en el Mundial. Gran noticia también el tercer puesto de Marc Márquez, que salió 6º y pudo mantenerse arriba para sumar buenos puntos y seguir cogiendo confianza.