Carlos Sainz: "Por primera vez en todo el año hemos sido el cuarto coche en clasificación y en carrera"

El español Carlos Sainz (McLaren) declaró, tras acabar sexto en el Gran Premio de Francia, que ha sido un puesto "fácil y muy cómodo".

"No ha habido muchas dificultades, la verdad. En la salida me he tirado por fuera, ya que he visto que por dentro no podía, que era donde quería ir. Luego Max (Verstappen) me ha vuelto a pasar, pero el objetivo era ese, ganar posiciones y lo hemos hecho", dijo Sainz.

"El resto de la carrera ha estado muy controlado, con el ritmo que el equipo me pedía, intentando hacer una parada y llegar a final. Un sexto fácil y muy cómodo", agregó.

Al preguntarle por los mensajes por radio de su compañero, Lando Norris, afirmando que era más rápido que él, Sainz dijo: "Siempre se juega a lo mismo. Cuando yo iba en Baku detrás también le pedía que fuera más rápido. Son las carreras. Cuando vas detrás siempre piensas que eres más rápido, hasta que de repente me dicen a mí que haga un 1:34.8 y lo hago".

"Cuando vais juntos intentas llegar al final en esas posiciones, sobre todo cuando yo no tenía nada más que ganar por delante. Cuando al equipo le apetecía que bajase a 1:34 o a 1:35 lo he hecho. Así que ritmo había de sobra", comentó.

Sobre la mejoría de su McLaren, Carlos Sainz afirmó: "La verdad es que son muy buenas noticias porque por primera vez en todo el año hemos sido el cuarto coche mas rápido en clasificación y en carrera y es un paso muy grande". "Lo pedí después de Mónaco, cuando nos pusimos cuartos en el campeonato, y se ha cumplido. Eso quiere decir que vamos hacia delante y en la dirección correcta", añadió.