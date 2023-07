Jarro de agua fría de Fernando Alonso con Aston Martin

El bajonazo de Aston Martin es las últimas carreras es ya una realidad: equipos como Mercedes o incluso McLaren les han pasado por delante. Fernando Alonso, por ejemplo, acabó noveno en Hungaroring. Cierto es que la escudería de Silverstone solo lleva tres temporadas en este nuevo periplo de Fórmula 1 y que los progresos hasta ahora habían sido mejor de lo esperado. El objetivo no es otro que utilizar este 2023 como aprendizaje de cara al próximo año.

Por eso, Fernando Alonso pide paciencia con Aston Martin porque aún no están entre los mejores de la parrilla: "2023 es un año de aprendizaje buenísimo para Aston Martin porque nos hemos encontrado con un coche por encima de lo que pensábamos en cuanto a prestaciones y todavía no somos un equipo para estar en Champions. Necesitamos más recursos aquí, menos allá, otro ritmo de evoluciones, a lo mejor", ha apuntado en el diario As.

"La decisión de mi continuidad la hemos pospuesto para el verano de 2024"

El bicampeón español de F1 sabe que otros equipos están por encima y pide más tiempo: "Hay que reforzar el equipo en ciertas áreas para ser tan grandes como Ferrari, Mercedes, Red Bull. Es un año muy interesante en ese aspecto, igual podemos crecer como equipo al doble de velocidad de lo que pensábamos gracias a que el coche es tan fuerte".

Sobre su renovación con la escudería reconoce que no tomará una decisión hasta el próximo verano: "La decisión de mi continuidad la hemos pospuesto para el verano de 2024. Si fuese ahora el verano del año que viene, te diría que sí me interesa ver qué pasa en 2025, vamos a tener un nuevo túnel de viento en Aston Martin y hay cosas que apetecen, que son atractivas, y me siento ahora con fuerza y energía. No me pesan los viajes ni el entrenamiento, estoy con ganas".

Involución

Aston Martin vio cómo en Hungaroring se confirmaba algo que ya se intuyó hace dos semanas en Silverstone: Mercedes y McLaren están por delante. El circuito de las afueras de Budapest estaba hace unos meses marcado en rojo como un posible circuito en el que conseguir por fin la ansiada '33' de Fernando Alonso. No obstante, el finde fue muy complicado, siendo el quinto equipo en clasificación y sumando apenas 3 puntos entre ambos pilotos el domingo.

En Aston Martin saben que las otras escuderías siguen su evolución. Mike Krack, director del equipo, lo reconoció así a Dazn: "Lo dije a principio de temporada... Luchamos contra equipos muy fuertes en la pista y fuera de ella, teníamos que crecer también este apartado. La diferencia no es muy grande, ahora tenemos que trabajar duro, lo siento por los pilotos porque han hecho un gran trabajo en pista".

En este momento en Aston Martin ya saben que tanto McLaren como Mercedes les han aventajado: "Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, pero no hemos estado bien. Parece que todos los equipos nos han pasado en rendimiento, ha sido un baño de realidad". Krack achaca al desarrollo el bajón del coche británico: "Nuestra capacidad de desarrollo no está siendo tan rápida como las del resto del equipos, así que tenemos que mejorar en este aspecto, queda tiempo".