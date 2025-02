El análisis del jefe de Fernando Alonso sobre el nuevo Aston Martin: "Si el coche funciona en la pista como lo hizo en las simulaciones..."

A la espera de ver el nuevo monoplaza de Aston Martín el próximo domingo, día en el que será presentado el AMR25, el pasado martes fue una buena ocasiones para hacerse una idea de las fortalezas y debilidades del coche al que se subirán Fernando Alonso y Lance Stroll el próximo 14 de marzo en Albert Park.

La cuenta atrás para el comienzo del Mundial F1 2024 ya está en marcha. El 14 de marzo arrancará una nueva temporada en Albert Park, Melbourne, y las escuderías ya ultiman y afinan sus monoplazas para la primera carrera del año, el GP de Australia. Después de la presentación conjunta de todo los equipos en Londres, el foco está ahora en los test de pretemporada en Bahréin, programados del 26 al 28 de febrero. Aston Martin presentará de forma oficial el AMR25 el próximo domingo 23 de febrero en Silverstone y las incógnitas sobre el nuevo monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll son totales, al igual que con el resto de coches. Y es que hasta que no rueden la próxima semana en el trazado Sakhir sería difícil calibrar las fortalezas y debilidades de cada equipo.

No obstante, el nuevo jefe de la escudería británica y sustituto de Mike Krack, Andy Cowell, ofreció unas pequeñas pistas sobre el trabajo que han realizado este invierno y las expectativas de cara al Mundial de F1 2025.

"Trabajamos durante el invierno para desarrollar un coche que sea más estable en las curvas y más predecible en la carrera", explicó Andy Cowell en una rueda de prensa junto a Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Habrá que ver si el coche funciona en la pista como lo hizo en las simulaciones", indicó Cowell ante los periodistas.

Fernando Alonso sí reconoció que sus esperanzas se centran más en 2026 que en la actual temporada.

"Tienes que tener todo listo para estar en posición de dominar. Y tienes que tener todos los ingredientes, ya sabes, listos si quieres tener esa posibilidad. No hay garantía ni predicción de lo que va a pasar en 2026. Pero tienes que asegurarte de tener las herramientas, las instalaciones, el talento, el compromiso, los socios, ya sabes, además de eso, sabes que comparten la visión y el objetivo de ganar. Y creo que sí, seguro. Y para nosotros, para Aston, tener a Honda para 2026, tener a Aramco con nosotros, tener las instalaciones, el talento, la gente nueva, ya la gente existente en el equipo que era muy talentosa y estaba muy comprometida con el éxito. Sabes, parece que tienes todos los ingredientes que les faltaban, ya sabes, hace dos, cinco, siete años en la organización. Entonces, ya sabes, si me dices que tendremos la oportunidad de dominar el deporte sin las instalaciones o la fábrica que tenemos, yo creo que sí. Diría que tenemos muy pocas posibilidades. Ahora tenemos más. Si no tenemos el túnel de viento, tendremos pocas posibilidades. Ahora tenemos más. Así que todo es un plus y es una ayuda. Así que esa es la esperanza. Ese es el objetivo. Y todos estamos, ya sabes, comprometidos a poner a Aston Martin en el primer lugar en el futuro", admitió el ovetense.

El bicampeón del mundo de F1 reconoció que deben ser parte de la nueva forma de asomarse y consumir F1 por parte de los aficionados, pese a que su mente esté ya en la próxima semana y en los test de pretemporada en Bahréin.

"Creo que es un buen momento para el deporte y hay que aceptar esa expectativa en este momento. Y, ya sabes, todo es bueno para la Fórmula Uno. Y nosotros, como pilotos, tenemos que ayudar, ya sabes, todo lo que podamos para mejorar el deporte, hacerlo más accesible para todos y para los fans y para nuestras marcas, los patrocinadores, todos. Pero al mismo tiempo, estás tan cerca de subirte al coche, estás tan ansioso por comenzar la temporada, ya sabes, estamos muy emocionados por la temporada, ahora estamos centrados en Bahréin", aseguró el asturiano.

"Es una temporada en la que, cuando tienes que dedicarte a la promoción durante uno o tres días completos, te distraes, digamos. Pero, como dije, ya es hora de ir todos en la misma dirección. Y creo que el hecho de que todos los equipos y todos los pilotos estén aquí demuestra, junto con Liberty y la Fórmula 1, que todos queremos lo mejor para el deporte y que todos nos beneficiaremos de ello. Así que estamos contentos de estar aquí", apuntó Fernando Alonso.

