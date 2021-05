Alpine explica por qué Ocon rindió mejor que Fernando Alonso en el GP de Mónaco

Alpine ha dado una explicación técnica a por qué durante la sesión de clasificación del sábado en el Gran Premio de Mónaco, siempre importante en este circuito, Esteban Ocon obtuvo mejor resultados que el mismísimo Fernando Alonso.

Marcin Budkowski, director técnico de la firma francesa, lo ha explicado así: "No estábamos al día desde el primer día de entrenamiento, y eso se debe principalmente a los neumáticos. La gran diferencia entre Esteban y Fernando fue que Ocon logró calentar bien los neumáticos en el momento crucial de la Q1, Alonso no pudo, por lo que Ocon avanzó, Alonso fue eliminado. Esto significaba que Fernando tendría un resultado mediocre. Estoy convencido de que si Alonso hubiera podido calentar los neumáticos allí, habría estado a la altura de Ocon", apuntó.

Aunque Ocon acabó en el puesto 9, el polaco de Alpine cree que el trazado de Montecarlo no les era favorable: "Por supuesto que no estamos satisfechos, pero podría haber sido peor. Por desgracia, nuestros rivales directos aprovecharon al máximo sus oportunidades. Eso es doloroso para el Mundial. Para ser honesto, acabamos por tener un mal fin de semana", señaló.

'Mónaco mostró el progreso'

Eso sí, el directivo Budkowski afirma que van por el buen camino: "Mónaco no expuso nada sobre nuestro progreso. Pudimos mostrar una buena tendencia al alza en Portugal y Barcelona, y eso no se desvanece en el aire. Tenemos que aprender de los acontecimientos de Mónaco para que no nos pillen con el pie izquierdo en Bakú. Pero, con suerte, Mónaco fue sólo un punto intermedio en la delicada interacción entre la pista, el chasis, los neumáticos y las condiciones externas".

Aun así, Alonso remontó cuatro puestos

En Mónaco el francés Ocon clasificó undécimo, mientras que Alonso salió desde la posición 17. El primero acabó en los puntos, mientras que Alonso no: terminó 13º. Una carrera en la que el español Carlos Sainz acabó segundo con el Ferrari.

"La verdad es que estoy contento con la carrera, porque pasar del 17 al 13 en Mónaco es difícil", opinó el ovetense. "Gané dos posiciones en la arrancada, sobre (el japonés Yuki) Tsunoda (Alpha Tauri) y (el inglés George) Russell (Williams), a los que pasé en la curva tres. Así que lo que se podía hacer, se hizo", declaró.

"Pero ha sido decepcionante todo el fin de semana, en cuanto a prestaciones", puntualizó Alonso en las calles de Montecarlo después de acabar decimotercero el quinto Gran Premio del año.