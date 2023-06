Alonso carga contra la Fórmula 1 por el bochorno de los Libres 1: "Fue vergonzoso"

Lo ocurrido este viernes en los Libres 1 del GP de Canadá es exactamente lo que pilotos, escuderías y aficionados aborrecen y no son capaces de entender desde hace mucho tiempo. La organización de la carrera decidió suspender toda la sesión de Libres (quedaban 45' de 60') por un problema técnico en las cámaras de televisión. No fue por un accidente, ni por meteorología adversa ni por que la pista estuviera impracticable...

Se suspendieron por un problema con las cámaras de TV

La sesión se suspendió e impidió que decenas de miles de aficionados se quedaran sin ver los Libres 1 por un motivo que ni los pilotos entendieron. Más tarde se anuncio que la segunda sesión se alargaría media hora más que los equipos pudieran recuperar el tiempo perdido, al igual que los fans, no obstante, el daño ya estaba hecho.

"Como deporte nos disparamos en el pie..."

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, realizó una fuerte crítica a la Fórmula 1 por tomar dicha decisión: "Lo siento fundamentalmente por los fans. Vinieron muy pronto al circuito y no fuimos capaces de darles unos libres 1. De vez en cuando siento que como deporte nos disparamos en el pie. Estas cosas son un poco vergonzosas. No tuvimos tiempo suficiente porque las cámaras del circuito no funcionaban en los Libres 1. Con tanto tiempo en este deporte, no teníamos un plan B", empezó diciendo el dos veces campeón de Fórmula 1.

"Estas cosas son un poco vergonzosas, como deporte nos disparamos en el pie"

Hamilton y Sainz también se pronunciaron y sus declaraciones fueron en la misma línea: "Lo siento por los fans por perdernos el primer entrenamiento", "lo siento sobre todo por los aficionados. Para nosotros, con hora y media de sesión pudimos alcanzar", dijeron el inglés y el español respectivamente.

La qualy, en la web de Antena 3 Deportes a las 22h

En los Libres 2 todo transcurrió con normalidad y las escuderías pudieron seguir testando el rendimiento de sus monoplazas en el circuito mientras los pilotos buscaban sensaciones de cara a la clasificación de hoy (22h en la web de Antena 3 Deportes).

Alonso no sale del top 4 en los primeros Libres

En cuanto al rendimiento de los pilotos españoles en estas dos primeras sesiones de Libres, si es que podemos contar la primera como tal, Alonso no se bajó del top 4 (3º en la primera toma de contacto y 4º en la segunda).

¿Caerá en Canadá el primer podio de Sainz este año?

Sainz, por su parte, apenas pudo marcar un tiempo en los Libres 1 (10º) y en la segunda práctica sí que sacó más partido a su Ferrari (3º). El madrileño opta en Canadá al primer podio de la temporada (Ferrari solo tiene uno, Leclerc 3º en Azerbaiyán). Fernando buscará volver a los puestos de arriba tras un decepcionante 7º puesto en el GP de España, su peor resultado en lo que llevamos de año.