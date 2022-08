Aleix Espargaró sufre una durísima caída y abandona el circuito en camilla

El segundo clasificado en el Mundial de pilotos de Moto GP, Aleix Espargaró, ha sufrido una dura caída en los entrenamientos libres del GP de Silverstone. El español salió disparado de su moto y se dio un fuerte golpe contra el suelo en el que todos temieron una rotura que le habría despedido de la lucha por el Mundial.

El de Granollers se fue al suelo en la curva 12 e impactó muy fuerte con los pies, tuvo suerte porque podía haberse hecho mucho daño, las imágenes son más duras que la realidad sufrida por Aleix.

Aun así, participó en la clasificación: 6º

Afortunadamente no fue así, pese a que Espargaró se mostró muy dolorido, tanto que le llevaron en camilla hasta los servicios médicos, la lesión no es grave ya que pudo participar en la clasificación y no lo hizo nada mal, consiguió el 6º mejor tiempo de cara a la carrera de mañana.

"Tiene una contusión en el pie derecho, a nivel calcáneo", informó el doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del certamen.

Gracias a la infiltración pudo clasificar y se espera que mañana domingo, salvo sorpresa, pueda disputar la carrera para intentar sumar la mayor cantidad de puntos y no distanciarse más del primer clasificado, Fabio Quartararo. Será difícil para Aleix, que seguro que sufrirá encima de la moto.