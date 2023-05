El actor Miguel Ángel Muñoz se destapa... ¡como piloto de carreras!

La idea de participar en la Copa Racer de Mini Cooper había sido un secreto muy bien guardado hasta su debut el pasado mes de abril en el Circuito de Navarra, en lo que resumió a través de una publicación en su Instagram como "un fin de semana increíble". Lo cierto es que el actor Miguel Ángel Muñoz no tiene talento solo ante la cámara, también con las manos en el volante y lo está demostrando. Esta semana ha participado en la segunda prueba de la temporada, celebrada en el Circuito de Montmeló. Se le ha visto disfrutar de la competición y de esta nueva etapa que está viviendo ahora relacionado con el mundo del motor.

El domingo afrontaba su segunda carrera, siendo para él la primera vez que competía en un coche dentro del circuito de Montmeló y no podía disimular su emoción al bajarse del vehículo: "Estoy realmente entusiasmado. Es increíble estar en este circuito y estoy asombrado porque la evolución desde la primera carrera en Navarra a esta... ni en mis mejores sueños me había imaginado que iba a ir tan rápido", explicaba el actor y piloto.

"Esto no es un juego"

Ha sido otro fin de semana fantástico para él. El sábado le tocó correr con lluvia, pero ni mucho menos se achantó. Su coche llegó a alcanzar la mayor velocidad punta de toda la parrilla, pero no se conformó con eso. El domingo batió el récord de velocidad del tercer sector de entre todos los pilotos en los terceros entrenamientos libres. Miguel Ángel Muñoz está sorprendiendo a todos con su gran conducción en el poco tiempo que lleva en la competición (mes y medio).

"Todo esto empezó hace muy poco. Yo hice una quedada para echar una carrera de karts y allí me vieron miembros de la escudería PRM. Ahí, por lo visto, les sorprendí y me invitaron a probar el coche. Tanto ellos como yo quedaron muy satisfechos y pensamos en la opción real de competir en la Copa Racer y desde ahí... hasta hoy", resume brevemente su proceso hasta llegar hasta aquí.

"Ni en mis mejores sueños me había imaginado que iba a ir tan rápido"

Miguel Ángel Muñoz reconoce estar aprendiendo mucho dentro y fuera de la pista desde que forma parte de la escudería y estar aficionñándose a la adrenalina que se siente al pilotar el coche a tales velocidades, pero es plenamente consciente del peligro que esto acarrea.

"No me tiemblan las manos, ya no tengo el miedo que tenía en la primera carrera, pero esto no es un juego. Hay que tomárselo muy en serio y no es nada fácil, tengo que ir con mucho cuidado", explica el actor.

Esta experiencia significa un reto personal para el actor. Todos los años se pone un reto a superar y el de este año ha sido de los más especiales. Competir en la Copa Racer. De momento lo está cumpliendo y con creces, disfrutando y haciendo un gran papel, pero no se olvida de su profesión ante las cámaras. Reconoce que le encantaría juntar sus dos pasiones encarnando el papel de piloto de carreras en una película y que si sale la oportunidad, no dudará en probar suerte en el casting.