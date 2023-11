Una moto contra miles de coches: el brutal vídeo viral del piloto Kirian Mirabet

Kirian Mirabet ha vuelto a enamorar a los miles de seguidores que esperan ansiosos la publicación de sus vídeos. El piloto de Honda ha buscado esta vez un emplazamiento espectacular para hacer su gymkhana número 2, un homenaje a los famosos vídeos del pilotos de rallies Ken Block, tristemente fallecido hace unos meses.

"Hemos llegado a la familia de Ken Block, su mujer ha visto el vídeo. Gracias al trabajo de mucha gente ha podido realizarse", explica Mirabet a Antena 3 Deportes.

El mayor desguace de coches de Europa

El mayor desguace de coches de Europa, desguaces La Torre, prestó sus instalaciones para un complicado rodaje que incluía varias cámaras, una insta 360 y un dron. Una de las ubicaciones de la grabación fue el impresionante edificio del museo inacabado del automóvil, que posee una espectacular rampa circular.

"Pasar por encima de los coches con una moto de 230 kilos fue lo más difícil"

"Llegas ahí y ves el tamaño de esa estructura y dices: ¿de verdad podemos grabar ahí?", recuerda Kirian Mirabet.

Ahí y en muchos más lugares, con su Honda Africa Twin de 230 kilos ha hecho lo que nadie haría. Por ejemplo, pasar por encima de una enorme fila de coches de desguace.

"Pasar por encima de los coches fue, técnicamente, lo más difícil. La moto pesa muchísimo y cada coche soportaba la moto de manera diferente. Teníamos un guion inicial pero también íbamos improvisando. Al principio había una fila de dos coches y dijimos: ¿y si ponemos tres?. Nos dijeron que tenían once coches y los pusimos", explica Mirabet a Antena 3 Deportes.

Un vídeo repleto de imágenes espectaculares

El vídeo, de poco más de ocho minutos, cuenta con todo tipo de derrapes, giros, caballitos o pruebas de precisión, como la de pasar por debajo de una grúa décimas de segundo antes de que el operario suelte el coche que sostiene para que se estrelle contra el suelo.

"En los primeros ensayos me acercaba y el operario, por radio, me decía: ¡para, para, para! y caía el coche. Me dijo que si quería afinar, había que buscar un punto muy justo para poder lanzar el coche de manera sincronizada con un margen de seguridad adecuado", detalla Mirabet.

Lo más espectacular: la explosión de un coche

Pero, sin duda, la toma más espectacular es digna de una película de acción. En ella, se ve a Kirian encendiendo una gigantesca cerilla contra el suelo de cemento y arrojándola dentro de un coche. Kirian rodea el coche con su moto y, justo cuando se está alejando del vehículo, este estalla.

"Sólo teníamos contratada una explosión y no podíamos fallar: salió perfecto"

"Nos inspiramos en Gymkhana 9 de Ken Block y dijimos 'tenemos que tener una explosión'. Conseguimos la explosión pero sólo había un disparo, sólo teníamos contratada una explosión y... salió perfecto", resume Kirian Mirabet.