Marta Jiménez, CEO de Highjump: "Hago muchísimas cosas, pero que el fin sea tocar el suelo no me lo planteo"

"Yo hago muchísimas cosas, pero que el fin sea tocar el suelo no me lo planteo". Marta Jiménez, CEO de Highjump, hace puenting y conoce bien las diferencias con el land diving.

"El land diving es una tradición milenaria, mientras que el puenting es un deporte que ha evolucionado para convertirse en una práctica segura que se practica a lo largo del todo el mundo", explica Marta a Antena 3 Deportes.

El puenting es mucho más seguro aunque sí que en los segundos previos debe parecerse, pero una vez en el aire todo cambia.

"No es algo natural. El cerebro te dice que no saltes"

"Sí que estás nervioso porque tu cuerpo no te pide saltar de un puente. No es algo natural. El cerebro te dice que no saltes. Pero la sensación es súper positiva. La gente repite muchísimo", cuenta Marta.

Queda claro que los saltadores de puenting han evolucionado mucho el land diving de Vanuatu.