Marta Cester y Lander Martín se coronan en la Marxa Beret como reyes del esquí de fondo español

Marta Cester y Lander Martín son los nuevos reyes del esquí de fondo en España. La aranesa y el navarro se impusieron en Baquiera en la 43ª Marxa Beret, el actual Campeonato de España de Larga Distancia, el pasado domingo que congregó a unos 800 participantes en una auténtica maratón por la nieve a casi 2.000 metros de altitud.

Considerada la carrera popular de esquí de fondo más importante en España, en la Marxa Beret también se dieron cita corredores procedentes de Francia o Noruega, entre otros. La competición aglutinó tres circuitos de 10 km, 21 km y 42 km, la categoría reina, por las zonas de Beret, Orri, Montgarri y Marimanha en el Val D'Aran. Las últimas nevadas y las temperaturas de -8 grados dieron como resultado un trazado en unas condiciones perfectas que dejaron imágenes espectaculares en el Pirineo catalán.

Dos triunfos peleados hasta el final

Marta Cester paró el crono en 2h y 20 minutos para alzarse con el oro en la categoría reina en la prueba femenina. Un triunfo que peleó con la navarra Irati Cuadrado, flamante Campeona de España de Sprint Iberdrola el sábado. Ambas corredoras fueron en grupo hasta la subida de Montgarri. Finalmente, la aranesa sacó 4 minutos y 25 segundos a Cuadrado y 21:01 a Cynthia Martínez, también esquiadora navarra.

"He sufrido bastante porque el circuito es duro", confesó Cester al final de la prueba. Para ella, es una prueba "muy especial. Es la carrera de casa y la llevo corriendo desde pequeña. Es la mejor carrera que tenemos en nuestro país". La clave para superar a Cuadrado fue "sobrevivir y aguantar hasta el final".

En la prueba masculina, Lander Martín, que el sábado fue tercero en campeonato de España de Sprint, basó su victoria en comenzar con un ritmo fuerte para acabar soltando a Bernat Gabarró y Diego Ruiz, competidor de la Guardia Civil, a pocos metros de llegar a la meta. El navarro soltó a sus perseguidores en una de las subidas de Orri y se lanzó a por el oro en el Campeonato de España de Larga Distancia con un tiempo de 1 hora y 55 minutos, con Gabarró a 37 segundos y Ruiz, a 2 minutos y 14 segundos.

"No me esperaba la victoria, a los que ganan en la Marxa Beret se les recuerda"

Un oro que no preveía Lander Martín: "No me lo esperaba, estoy muy contento. He apretado mucho en los metros finales porque pensaba que podía atraparme". Una felicidad por tratarse de la gran competición de esquí de fondo en España: "A la gente que gana se le recuerda".

En la distancia de 21 km, Peio Añarbe y Martina Selles ganaron en la categoría U18, mientras que en U20 Nil Cardona y Martina Miquel se convirtieron en campeones de España. Por otro lado, Guim Gabarró y Naia González fueron los más rápidos en los 10 kilómetros. El sábado, Irati Cuadrado y Martín Morales se proclamaron campeones de España de Sprint by Iberdrola.