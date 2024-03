Mark Coleman, excampeón de la UFC, ingresado tras salvar a sus padres de morir en un incendio

Mark Coleman, leyenda de la UFC y que fue el primer campeón de los pesos pesados de las artes marciales mixtas en 1997, se encuentra ingresado desde el pasado miércoles en el hospital de Fremont (Ohio) después de salvar la vida de sus padres en un incendio en el domicilio familiar en Ohio, según explicó una de sus hijas (Morgan).

"Como muchos saben, nuestro padre estuvo involucrado en un incendio en su casa esta mañana temprano junto con sus padres y su amado perro Hammer. Logró sacar a sus padres de la casa pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo salvar a Hammer. Fue trasladado en avión al hospital donde actualmente está luchando por su vida después de este acto heroico", explicaba Morgan Coleman en su cuenta de Instagram.

"Nuestro padre siempre ha sido nuestro héroe y significa mucho para nosotros. Él es y siempre será un luchador. El hombre más fuerte y valiente que conozco. Continúe orando por él y nuestra familia durante este momento extremadamente difícil. Extrañaremos profundamente nuestro dulce Hammer", relata la hija del mítico exluchador de la UFC.

"Soy el hombre más feliz del mundo. Juro por Dios que tengo mucha suerte"

Mark Coleman, tras salvar la vida de sus padres, tuvo que ser intubado y sedado por el humo inhalado y, pese a que en un primer término se temió por su vida, en las últimas horas el excampeón de los pesos pesados de la UFC ya ha despertado y puede respirar por sí mismo, como se puede ver en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Soy el hombre más feliz del mundo. Juro por Dios que tengo mucha suerte. No puedo creer que mis padres estén vivos. Tenía que tomar una decisión. Salí de mi habitación, fui hacia la puerta y la situación era ya horrible y no podía respirar. Tuve que salir, volví a entrar y los rescaté. No puedo creerlo. Lo conseguí pero no pude encontrar a Hammer", relata un emocionado Coleman entre lágrimas.

Kenzie Coleman, su otra hija, ha confirmado la positiva evolución de su padre a través de la propia cuenta de Instagram de Mark Coleman.

"¡Hola chicos! Soy Kenzie otra vez. Estoy escribiendo lo que mi papá me dice en el hospital. Primero quiero agradecer a mi poder superior sin él, esto no es posible. A continuación quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por las oraciones, el apoyo y la generosidad. Siempre supe que tenía los mejores fans a mi alrededor. Lo que has hecho por mí y mi familia es realmente extraordinario. También quiero agradecer a los médicos, enfermeras y personal del hospital que salvaron mi vida. No puedo esperar para llevarlos conmigo durante mi viaje de recuperación. Ahora todos sois parte de 'Hammer House'. Me siento bendecido y agradecido de que mis padres y yo salgamos vivos de esto", relata la hija de Coleman reproduciendo las palabras de su padre.

Mark Colemán, conocido como 'The Hammer', estuvo en activo en los inicios de la UFC entre 1996 y 2010 y fue el primer campeón de peso pesado de UFC y el ganador del torneo de PRIDE 2000 Open Weight Grand Prix. En la UFC82, Mark Coleman fue incluido en el salón de la fama de Ultimate Fighting Championship.

