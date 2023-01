María Ángeles Ruiz regresa a los entrenamientos tras ser madre: "Soy igual de competitiva"

Portera del Club de Campo y de la selección española de hockey, María Ángeles Ruiz ha vivido unos meses intensos en su vida. Y es que la internacional española decidió ser madre, una decisión que suponía un parón en su carrera.

"Siempre he pensado que quería ser madre", cuenta María Ángeles Ruiz a Antena 3 Deportes. La pregunta era cuándo sería el mejor momento para dar ese paso.

"A veces en la vida hay cosas que se tienen que perder", reconoce la jugadora. Y es que entraban en juego el miedo a renunciar a su carrera deportiva, a los éxitos, a las medallas.

"Aposte por perder ese Mundial por intentar ganar unos Juegos Olímpicos", afirma María Ángeles Ruiz.

Tercera mejor guardameta en el europeo de Amberes 2019 y el Mundial de Londres 2018, María Ángeles Ruiz sacrificó la Copa del Mundo en Terrassa para ser madre.

"Para mi fue decisivo pensar que después de los Juegos de Tokio me gustaría quedarme embarazada", reconoce María Ángeles Ruiz.

"Me sentía como un muñequito de trapo, no tenía fuerza"

Nueve meses después fue como empezar de cero.

"Me sentía como un muñequito de trapo, no tenía fuerza. Y me dije: 'vamos a ir exigiéndonos poco a poco'", recuerda la internacional española.

Por suerte el camino no lo hace sola, cuenta con la ayuda de su pareja.

"Soy igual de competitiva, igual de valida para conseguir lo que quiere conseguir", explica María Ángeles Ruiz

Un ejemplo de que la maternidad no tiene que ser una renuncia a tus sueños. El objetivo, el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.