Mar Vázquez, la maratoniana trans gallega que ha conseguido poder competir contra corredores varones

Mar Vázquez se caracteriza por ser una mujer luchadora e incansable. Con 57 años, decidió salir del armario y compartir con todo el mundo su verdadera identidad: la de ser una mujer. Eso en el plano personal, pero en el deportivo tampoco ha cesado su lucha. Ha conseguido el visto bueno por parte de la Federación Española de Atletismo para volver a la competición como maratoniana en la categoría masculina ya que hacerlo en la femenina lo considera injusto.

"Nunca competiría contra las mujeres"

"Nunca competiría contra las mujeres. Mi cuerpo no deja de ser el cuerpo de un hombre aunque yo ahora no tengo testosterona. Eso no quita que el que tenga retenga. Pero prefiero quedar de última como hombre que no primera como mujer. Yo sé lo que cuesta subirse a un podio y yo no quiero quitarle el puesto a ninguna mujer", explica Mar Vázquez.

Sería la primera mujer trans en competir en categoría masculina

Se convertirá así en la primera mujer trans española que competirá en una categoría masculina de atletismo.

"Mandé un escrito a la federación y me contestaron verbalmente que se habían reunido y que habían acordado que tenía la autorización para participar en cualquier tipo de competición. Que si hubiese algún problema en alguna inscripción lo único que tenía que hacer era llamar a la federación y ellos resolverían el problema. Un gesto que agradezco porque creo que es un paso muy grande y que abre puertas" comenta la atleta.

Ahora, Mar se encuentra inmersa en los primeros entrenamientos después de estar un año sin correr. Una lesión de menisco y las intervenciones quirúrgicas que forman parte de su proceso de transición la han mantenido alejada de las zapatillas de correr: "Estamos yendo muy despacito. Mi entrenador está entregado conmigo pero hay que empezar con calma para no lesionarme. Ahora estoy pletórica. Cuando me vea que estoy más o menos bien empezaremos a competir aunque sea a nivel local o regional para después intentar competir a nivel internacional".

"El deporte es una vía de escape"

"El deporte es una vía de escape. Para mí lo fue. Me servía para escapar de un mundo que no estaba hecho para mí", recuerda Mar. Por eso, la atleta gallega ha querido mandar un mensaje a toda esa gente que se encuentra en una situación similar a ella.

"La gente que quiere competir yo le animaría a que lo haga. No hay por qué competir a nivel internacional. Que luchen, que la vida es muy bonita y sobre todo que tengan el apoyo de su familia que es fundamental", comenta emocionada.