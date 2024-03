Leslie Romero, la escaladora que quiere llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024

Leslie Romero nació en Venezuela, pero tiene doble nacionalidad, ya que su padre es malagueño. Esta escaladora ha vivido en el continente americano durante toda su vida, pero decidió tomar la decisión de mudarse a España tras la pandemia de coronavirus en busca de un objetivo: llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Un sueño que persigue desde la infancia

A los 6 años Leslie se enamoró de la escalada. En un principio, sus padres decidieron llevarla a que practicase algún deporte, y en concreto, se decantaron por la gimnasia rítmica. Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando llegaron al polideportivo porque la sede de ese deporte había cambiado, pero lo que sí que había era un rocódromo.

Fue en ese momento cuando decidió probarlo por primera vez y, como ella dice, "se enamoró". Ese fue el inicio de su trayectoria deportiva en la que consiguió ser campeona del mundo cadete en 2012 cuando tenía solamente 14 años. El recorrido de la joven deportista siguió y a los 19 años ya competía en el Mundial absoluto.

No obstante, en Venezuela se encontró con un problema: entrenaba muy duro, pero no llegaba a competir. No pudo ir a la Copa del Mundo y no se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un año en el que su carrera estaba en uno de sus peores momentos.

Llegó a abrir una repostería para salir adelante

Fueron momentos en los que la escaladora llegó a abrir una repostería a domicilio, pero ese no fue su único trabajo. Las monedas digitales también fueron otro recurso que ella utilizó para seguir adelante: "Minaba criptomonedas y por eso me pagaban", reconoce la deportista.

Una nueva oportunidad en España

Tras la pandemia, Leslie decidió mudarse a España e intentar retomar con más fuerza que nunca su sueño. Recibió una beca del Consejo Superior de Deportes (CSD) y ahora vive en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Allí se entrena con una meta muy clara: poder participar en la prueba más rápida de los Juegos Olímpicos, la escalada de velocidad.

De momento, todo apunta bien: es la primera española que baja de los 7 segundos en los 15 metros de subida, lo logró en la Copa del Mundo de 2023 donde finalizó en el noveno puesto. Ahora su ilusión es poder llegar a la cita olímpica (del 26 de julio al 11 de agosto de 2024) y poder triunfar en la cita más esperada por todos los deportistas del mundo.

