La madre de Quaden Bayles, el niño que sufre 'bullying', estalla tras los rumores de que la edad de su hijo es falsa

"Realmente no creo que mienta sobre su edad. Solo porque haya un video de él gastando dinero y actuando como un gángster, no significa que los niños no lo molesten", dice la canción de la rapera 'Cardi B' que ha compartido la madre del niño.

De esta forma Yarraka Bayles, madre de Quaden, se defiende de quienes afirman que la edad de su hijo es falsa y que se trata de un actor que consigue dinero a través del engaño en las redes sociales.

Lo cierto es que la historia de Quaden ha alcanzado una gran repercusión durante la última semana y su madre ha querido zanjar el tema de un supuesto 'fake' de forma tajante.

Además, en uno de los vídeos que compartieron, se podía ver claramente su fecha de nacimiento en una radiografía. 13-12-2010 se puede leer, lo que confirma que el pequeño Quaden tiene nueve años.

El mundo del deporte se vuelca con Quaden

Muchas han sido las muestras de cariño que el niño ha recibido. Un boxeador excampeón del mundo se ha ofrecido para enseñarle técnicas de defensa, y un equipo de rugby de Australia ha salido al terreno de juego capitaneado por el propio Quaden antes de la disputa de un partido.