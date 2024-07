Favour Ofili, campeona de Nigeria de 100 metros, no podrá correr en París 2024 porque olvidaron inscribirla

El atletismo, el deporte rey de los Juegos Olímpicos, arrancará en París 2024 este jueves 1 de agosto y hasta el próximo día 11 promete deparar todo tipo de gestas, récords y actuaciones para el recuerdo. Todo el mundo está esperando ya a la irrupción de los atletas, pero habrá una que no podrá competir pese a haberse clasificado para la cita más esperada. Hablamos de la velocista nigeriana Favour Ofili, campeona de su país de la disciplina reina de la velocidad. A sus 21 años es una de las promesas de la velocidad africana, pero Ofili no podrá correr la prueba reina de la velocidad porque la la AFN y el NOC no la inscribieron en la prueba de los 100 metros.

"Me acaban de comunicar que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. A pesar de que me clasifiqué para ellos, tanto la Federación de Atletismo de Nigeria como el Comité Olímpico del país no me inscribieron. ¿He trabajado cuatro años para esto?", estalló Favour Ofili en sus redes sociales.

"Si los responsables no son responsabilizados por quitarme esta oportunidad, ninguna organización contará con mi confianza en el futuro. Lo próximo son los 200 metros. Espero que me inscriban", señaló la velocista nigeriana con ironía.

Las mejores marcas de Favour Ofili son de 21,19 en 200 metros y 10,78 en los 100 metros.

