Las duras críticas de un campeón olímpico sobre la mala calidad de las medallas: "No están hechas para sacarlas de la caja"

La organización francesa ha sido el origen de muchas críticas a lo largo de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Desde los servicios de la Villa Olímpica hasta el "trato indigno" hacia atletas, pasando por la celebración de las pruebas en el Sena. Sin embargo, las medallas son el nuevo motivo de queja.

El skater estadounidense Nyjah Huston ganó la medalla de bronce en su competición el pasado 29 de julio. Una semana después, el campeón olímpico ha mostrado el estado de su metal en redes sociales y ha criticado su mala calidad.

"Como de 1982"

Nyjah Huston ha publicado en una historia de un vídeo en el que muestra la medalla mientras explica que "lucía genial cuando era nueva". Sin embargo, tal y como relata el estadounidense, su brillante apariencia empeoró " después de dejarla reposar un poco en la piel con sudor y de ser tocada por los amigos".

Captura de la historia de Nyjah Huston | @nyjah

"Parece que estas medallas están pensadas para guardarlas en cajas"

"No sé, tenemos que mejorar un poco la calidad de las medallas olímpicas", ha expresado Nyjah Huston en otra historia, denunciando que "parece que fue y volvió de la guerra". "Al parecer estas medallas están pensadas para guardarlas en cajas", ha concluido al final.

Además, el campeón olímpico también ha compartido una captura en la que un usuario comenta que "parece que la ganó en 1982".

Un bronce agridulce

Nyjah Huston también ha publicado un post en la que explica su estado de ánimo tras tener el conformarse con el bronce cuando el japonés Yuto Horigome le arrebató la plata en el último momento de la competición.

"No fui a París con expectativas. Solo quería salir, hacer algunos trucos y disfrutar el momento. Pero después de estar en una posición con buenas posibilidades de ganar y no lograrlo, joder, duele", ha explicado el skater estadounidense, afirmando que "no traer a casa el oro" le provocó un estado de tristeza que no le dejaba "salir de la cama y empezar a vivir de nuevo".

No obstante, Nyjah Huston ha relatado que gracias al apoyo de su núcleo cercano mira la situación de forma positiva: "Gozo de buena salud. Tengo una familia y amigos increíbles que siempre están ahí para mí. Y puedo ganarme la vida haciendo lo que más me gusta, lo cual es una gran bendición".

